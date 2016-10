Mucho que andar todavía

El Celta Zorka abrió ayer la temporada en el pabellón de Navia con una derrota ante el Añares Rioja Iraurgi, en un partido que quedó casi sentenciado en los primeros minutos del último cuarto y en el que las celestes mostraron que todavía les falta bastante para ser un equipo competitivo.

Cristina Cantero tiene que hacer frente a varios problemas en este inicio de campaña. La marcha de Paloma González dejó al equipo con una sola base, por lo que la entrenadora ha decidido alternar a Anne Senosiain e Ylenia Manzanares en esa posición, pero al hacerse cargo de la dirección, el Celta pierde a la riojana en la resolución. Aun así, Manzanares volvió a ser la mejor de las célticas con 11 puntos, 15 rebotes y 23 de valoración.

Peor estuvieron las dos estadounidenses, que demostraron que aún deben acoplarse al juego celeste. Especialmente, Cecilia Okoye, que en los casi 29 minutos que estuvo sobre la pista no brilló ni en defensa ni en ataque y se quedó en 6 puntos y 4 rebotes. Daisy Alaeze estuvo más participativa y acabó anotando 10 puntos, aunque también necesita adaptarse al baloncesto europeo, mientras que el otro fichaje de esta temporada, Kristina Arsenic, destacó en defensa con 10 rebotes, dos tapones y una buena colocación, pero ofensivamente sólo aportó 3 puntos.

La mejor noticia de la tarde fue el debut con el primer equipo de la joven pívot ourensana Raquel Carrera, todavía en edad cadete y que mostró desparpajo y calidad en los seis minutos y medio que estuvo en la pista.

El primer cuarto tuvo dos partes, una para cada equipo, y terminó en empate. Los primeros cinco minutos tuvieron color celeste y, aunque Lizaragu abrió el marcador, dos penetraciones consecutivas de Anne Senosiain pusieron en ventaja al Celta, que abrió hueco en el marcador con una canasta de Kristina Arsenic (6-2, min.4).

El Iraurgi no encontraba la manera de abrir la defensa viguesa, así que optó por el lanzamiento exterior y aunque el Celta volvió a recuperarse y amplió la diferencia a seis tantos (11-5, min.5), los triples de Lizaragu, Bereziartu y Taylor neutralizaron la renta local en los minutos finales del cuarto (12-12, min.10).

El equipo de Cristina Cantero no entró bien al segundo cuarto. Negado en ataque, permitió contragolpear al Añares Rioja, que en tres minutos cobró una ventaja de seis puntos (12-18) y obligó a Cantero a pedir tiempo muerto.

La parada le vino bien al Celta Zorka, que se encomendó a Ylenia Manzanares y a Cristina Loureiro para engancharse de nuevo al encuentro y tomar la iniciativa en el marcador (24-20, min.19), aunque un 2+1 de Laura Johnson dejó el encuentro con un solo punto de renta para las viguesas al llegar al descanso (24-23).

El tercer cuarto empezó como el segundo, con el Celta incapaz de anotar, perdiendo balones y permitiendo las contras del Iraurgi, que de nuevo tomó una ventaja de seis puntos (24-30, min.23) y otra vez obligó a Cantero a pedir tiempo muerto. Y de nuevo se rehízo el conjunto celeste, que primero logró sentar en el banquillo a Tamara Taylor, con cuatro personales en el minuto 25, y después logró igualar encuentro con una canasta de Ylenia Manzanares (31-31, min.28), aunque las visitantes terminaron el periodo con tres de ventaja (36-39).

El choque se decantó del lado visitante en los primeros minutos del último cuarto. El Añares Rioja puso 9 puntos de diferencia en el marcador y las viguesas ya no pudieron remontar.

Celta Zorka (12+12+12+14):

Anne Senosiain (10), Daisy Alaeze (10), Ylenia Manzanares (11), Cecilia Okoye (6), Kristina Arsenic (3) –quinteto inicial–, Cristina Loureiro (9), Laura Alonso, Raquel Carrera (1) y Candela Hermida.

Añares Rioja ISB (12+11+16+16):

Garazi Arregui, Intza Lizaragu (7), Laura Johnson (10), Tamara Taylor (11), Alexis Ezinne –quinteto inicial–, Eider Bereziartu (15), Irati Etxeberria, Maite Zubizarreta (5), Itsaso Astigarraga (3) y Oihane Aizpurua (4).

Árbitros:

Adrián Iglesias y Paula Lema. Eliminaron a la céltica Laura Alonso (min.40) por acumulación de personales. Pitaron falta técnica a la visitante Tamara Taylor.

Incidencias:

Partido de la primera jornada de la Liga Femenina 2 (Grupo A), disputado en el pabellón de Navia ante unos 350 espectadores.