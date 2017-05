Mouriño: "Nos gustaría tener a Lozano; estamos negociando"

Y ahora puede estar cerca de conseguirlo, pues según admitió él mismo al diario "Récord" del país azteca, el club vigués está negociando con el Pachuca la adquisición de Hirving Lozano.

El presidente celeste, que en Vigo esquiva micrófonos y periodistas, no tuvo reparo en hablar en el medio mexicano de la posible llegada del atacante. "Por el momento no puedo decir mucho. Lo que puedo comentar es que sí nos gustaría tenerlo, pero realmente no sabemos todavía si vamos a cerrar la negociación con Pachuca", señaló.

Mouriño, con lazos familiares y económicos con México, país donde pasó gran parte de su vida y donde ha centralizado sus negocios, reconoció la apuesta por el internacional mexicano. "Nos gustaría tenerlo, por supuesto que sí. Es un jugador que hemos visto y seguido mucho desde hace tiempo y sería bueno contar con él en el equipo, pero vamos a esperar a ver qué sucede", abundó.

Por último, negó que exista ya un acuerdo definitivo pero admitió que las dos partes lo desean y lo están buscando. "No hay ningún arreglo todavía, pero nosotros estamos abiertos y ellos también. Es un jugador que nos interesa, pero estas negociaciones nunca se sabe cuándo van a terminar, pero seguimos trabajando", concluyó.

Lozano, de 21 años, es un extremo diestro con velocidad y capacidad de finalización.n