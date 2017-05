Mourinho puede recuperar a varios defensas para Balaídos

El Manchester United afronta el partido de mañana en Balaídos condicionado por las bajas, sobre todo en la retaguardia, pero Jose Mourinho puede recuperar todavía a varios de sus defensas. En concreto, el entrenador portugués está pendiente de los centrales Phil Jones y Eric Bailly, que aún no están descartados al cien por cien para el encuentro de ida de las semifinales continentales contra el Celta. Sí serán baja los zagueros Marcos Rojo, Luke Shaw y Smalling, el centrocmapista defensivo Fosu-Mensah y el delantero Zlatan Ibrahimovic. Por otro lado, el técnico luso recupera a Pogba y también a Fellaini, que causó baja el fin de semana por sanción.

Los problemas del United se concentran sobre todo en el centro de la defensa. En las últimas horas, Mourinho aseguró en declaraciones recogidas en la web de su club que no era optimista con respecto a la posibilidad de que dos de sus zagueros aquejados de problemas físicos, Jones y Smalling, viajasen a Vigo. "No lo creo. Ésa es mi opinión personal, no lo creo", afirmó el técnico luso, que recalcó su confianza en los futbolistas que pueden cubrir los huecos en defensa: "Sé que los jugadores que elija lo darán todo. No importa si elijo a Darmian como defensa central o a Carrick o a Axel (Tuanzebe). Confío en todos ellos", aseguró el preparador luso.

Sin embargo, la prensa inglesa publicó ayer que Jones sí podría llegar a tiempo para el partido de mañana. Además, el club todavía no ha informado acerca del alcance de la lesión de Bailly, por lo que ayer tampoco estaba descartado. Dos posibles novedades que habría que sumar a las de Pogba, recuperado para Balaídos, Mata, que ya entró en la lista de convocados en el partido del fin de semana, y Fellaini, baja por sanción en la Premier pero disponible en Europa. "Fellaini y Pogba regresarán para este partido, así que tengo algunas opciones más y daremos todo lo que tenemos", valoró Mourinho.

Según informaron ayer medios ingleses, Shaw no volverá a jugar esta temporada, como tampoco lo harán Rojo e Ibrahimovic, ambos lesionados de gravedad. Mientras, Smalling y Fosu-Mensah continúan con los tratamientos de sus respectivas dolencias y no se les espera para el choque de ida de las semifinales de la Liga Europa.n