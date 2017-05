"Mourinho es un gran técnico y añade valor al Manchester"

nnn Jonny Castro tiene claro que el Manchester United, rival del Celta mañana, tiene muchas virtudes. Y entre ellas incluye la presencia de Jose Mourinho en su banquillo. "Es un gran técnico, ya lo demostró en los equipos en los que estuvo. Sobre todo, ganó muchas cosas. Eso también añade valor al rival. Pero quitando eso va a ser una eliminatoria de tú a tú", intuye el canterano.

El vigués cree que la experiencia de rival puede ser equiparada por el saber estar de la plantilla celeste. "Ellos a lo mejor tienen algo más de experiencia que nosotros pero tenemos jugadores que también han vivido grandes momentos y jugaron grandes partidos y esperemos estar al nivel todos", expuso. Y añade que el conjunto céltico ha dado la talla en anteriores ocasiones ante grandes equipos. "Sabemos lo que tenemos enfrente. Y sí que es verdad que siempre que jugamos contra un grande sacamos el 200% de cada uno. Ojalá sea así y podamos hacerlo así como en anteriores duelos contra equipos grandes", señaló.

Frío él, Jonny trata de rebajar la excepcionalidad del duelo de mañana en Balaídos. "Es verdad que entramos en la historia y es un partido para soñar. Un encuentro contra un gran rival, en un gran ambiente y en una semifinal de Uefa. Pero no dejan de ser 90 minutos en los que hay que jugar a tope y disfrutar", valoró. Pero siempre con valentía rozando la osadía: "No vamos de víctimas y no hay favoritos ahora mismo. Queremos disfrutar del partido y del momento y ya está".n