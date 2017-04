Morir por no saber enterrar

Y viene a la mente el balón al palo de Mendoza, o la mano que desequilibra a Urban o, incluso, el siete metros que se marcha a la base del poste y sale hacia la cabeza de Temprano en lugar de irse dentro. También viene a la mente la ventaja de cuatro goles en la primera mitad, el contraataque al palo para irse de tres en la segunda. Son todos los detalles, esas acciones definitivas que alejaron al Guardés de la final de la Copa de la Reina, en la que estará el Bera Bera para defender el título. Ayer impuso su veteranía, la paciencia y actuó como un gato, por aquello de mostrar siete vidas. Parecía vencido en varias ocasiones, pero en todas se mantuvo con vida hasta el zarpazo final, el definitivo.

La formación de A Guarda saltó a la pista del Municipal de O Porriño como si estuviera en el puerto de la localidad de la desembocadura el Miño. El pabellón estaba lleno hasta la bandera y con clara mayoría de aficionados de A Guarda, el equipo del pueblo, su orgullo.

Comenzó con las ideas claras la formación de José Ignacio Prades, con Estela Doiro desde la posición de central y con Mendoza e Inés Hernández en los laterales. No obstante, el primer tirón lo protagonizó la joven Rosario Urban desde el extremo.

Con el 4-8 en el tanteador para las guardesas y Carratú enchufada, Montse Puche, entrenadora del Bera Bera, paró el partido y aclaró conceptos. Entre ellos estaba subir el nivel defensivo y sus jugadoras lo entendieron a la perfección. Comenzaron a pegar y no dejaron de hacerlo hasta el final del partido. Sufrieron exclusiones, pero mantuvieron los golpes en cada ataque guardés. No hay gloria sin sufrimiento.

La segunda unidad del equipo de Prades careció de lectura del partido y la ventaja se esfumó antes del descanso al que llegó el Bera Bera con un tanto de renta con la exhibición de Ana Isabel Martínez. Jugadora de notable calidad.

Carratú se sentó en el descanso y Estela Carrera salió en la portería del Mecalia, mientras que Temprano lo hacía en la vasca. Aportaron las dos y mucho en la segunda mitad. La del equipo guardés impulsó a su equipo en los primeros minutos del segundo acto, cuando se volvieron a poner por delante con dos goles de renta. Falló Doiro, después Kurchankova y, sobre todo, erró Inés Hernández cuando robó para correr toda la pista y enviar al palo. Fue medio partido porque de una renta de tres se pasó a la de un gol y, en la acción siguiente, a la igualada.

A partir de ahí, los goles cayeron a cuentagotas porque, en una actuación notable de ambas porterías, Temprano paró dos seguidas a falta de cinco minutos y Mendoza volvió a enviar otra al palo cuando la superó. Al final, las lágrimas fueron guardesas.

Bera Bera:

Zugarrondo (3 paradas); Menéndez (3), Ana Martínez (8), Marta López (2), Elorza, Eider Lizarbe, Berasategui, Uxue Ezkurdia, Etxeberria (4), Andrea Zaldua, Ane Encina, Aramendia (1), Silvia Ederra, Judith Sans (2), Temprano (7 paradas).

Mecalia Atlético Guardés:

Carratú (7 paradas); Estela Doiro, Anthía Espiñeira (1), Alesia Kurchankova (3), Luciana Mendoza (2), Inés Hernández (1), Onicas, Ana Cerqueira, Rosa Álvarez, Rosario Urban (4), Haridian Rodríguez (3), África Sempere (5), Pombal, Fervenza, Carrera (ps, 7 paradas).

Parciales:

1-2, 4-6, 4-7, 5-8, 9-10, 11-10 (desc.), 11-11, 13-15, 15-16, 18-17, 20-19.

Árbitros:

Goyo Muro y Rafael Alberto García. Excluyeron a Menéndez, Elorza (2), Marta López, Ana Martínez (2); Inés Hernández (2), Haridian.