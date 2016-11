El momento de Iago Aspas ha llegado. El delantero del Celta puede debutar esta noche como internacional absoluto en el amistoso que la selección española disputa contra la de Inglaterra en uno de los mejores escenarios del planeta fútbol: el estadio de Wembley. En caso de saltar al terreno de juego, el moañés se convertirá en el vigésimo futbolistas del Celta (décimo gallego) que juega con España.

Aspas entró en el último momento en la convocatoria del combinado que dirige Julen Lopetegui debido a la baja por lesión de Diego Costa. Estuvo en el banquillo en el choque de Granada ante Macedonia, correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018, pero no llegó a saltar al terreno de juego de Los Cármenes. Después de un sólo día de entrenamiento a las órdenes de Lopetegui parecía apresurado.

Hoy, sin embargo, sí puede llegar su oportunidad. El técnico no desveló ayer sus planes, pero en principio su intención es la de apostar por un once con los futbolistas con más peso para enfrentarse a un rival de la envergadura de Inglaterra y, ya en la segunda parte, dar minutos a otros jugadores, entre los cuales puede estar Iago Aspas, que de esta manera debutaría como internacional con España.

El estreno del morracense puede depender también de cómo transcurra un encuentro al que la selección llega con bajas importantes como las de Iniesta, Sergio Ramos, Piqué, Jordi Alba o el citado Diego Costa. Además, Silva, se ejercitó ayer al margen de sus compañeros y parece poco probable que Lopetegui lo vaya a forzar. Los problemas del canario dejan al seleccionador con una rotación menos de medio campo hacia adelante y, por tanto, dan más opciones a Aspas.

Inglaterra: Hart; Clyne, Stones, Cahill, Rose o Bertrand; Dier, Henderson, Lallana, Rooney, Sterling; y Sturridge o Vardy.

España: Reina; Carvajal, Íñigo Martínez, Bartra, Monreal; Busquets, Thiago, Isco; Vitolo, Callejón y Morata.