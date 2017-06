Moli deja media vida en el Choco

Ignacio Molinos 'Moli' llevaba media vida en el Choco. Y no es una forma de hablar. Llegó a los 16 años –procedente de la factoría de Casa Paco y tras un breve interludio céltico– y ahora, a los 32, se va. Y lo hace porque siente que ya no es tan importante para el grupo como le gustaría dentro del terreno de juego y pese a toda la historia vivida con esa camiseta, en la que lucía el brazalete de capitán. Quiere seguir disfrutando del juego desde dentro y por eso busca un nuevo destino donde hacerlo.

La decisión es meditada, mezcla de cabeza y de corazón. La primera le dice que "este año no conté demasiado para el entrenador. No estaba demasiado a gusto". Lo razona y lo expone sin una contundencia que pudiese herir, intercalanado ese apaciguador "demasiado" en sus palabras. Porque el corazón también cuenta y "después de 13 temporadas en el primer equipo, prefiero dejarlo cuando todavía tengo un buen sabor de boca". Puntos varios que le llevaron a "tomar la decisión".

Este redondelano no siente, ni mucho menos, que ha dicho ya su última palabra en el fútbol. Pero sí que no tiene la voz tan férrea en el Choco hoy por hoy. "Mi idea es seguir jugando. A pesar de haber pasado ya la frontera de los 30, me siento muy bien, como si tuviese 20. Eso sí, no sé dónde jugaré porque todavía no he hablado con nadie, ya que antes quería hacerlo con el Choco", expone.

En estos 13 años en la primera plantilla redondelana, ha vivido dos etapas bien distintas: antes de 2010 en Preferente y desde entonces en Tercera y jugando hasta dos fases de ascenso a Segunda B y ganando dos veces la Copa Deputación de Pontevedra. "También pesa en mi decisión que me voy dejando al club en su mejor época. Estoy contento de haber protagonizado los que, hasta la fecha, son los mejores años del equipo".

Moli deja media vida atrás, pero encara en plenitud lo que el fútbol tenga que ofrecerle: "Mi idea es jugar en Tercera, pero si hay que bajar, no pasa nada".n