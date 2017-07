Mola gana en Hamburgo y Gómez Noya acaba quinto

El español Mario Mola, actual campeón del mundo, se impuso ayer por segundo año consecutivo en el triatlón de Hamburgo (Alemania), quinta cita de las Series Mundiales de 2017, de las que se coloca como líder por delante de sus compatriotas Fernando Alarza, que no pudo acabar por una caída en el sector de ciclismo, y el ferrolano Javier Gómez Noya, que fue quinto.

Mola se impuso con un tiempo de 54:07 y superó por 12 segundos al australiano Jacob Birtwhistle, segundo, y por 14 al neozelandés Ryan Sissons, que completó el podio. Sobre la distancia sprint, el mallorquín dominó la carrera de principio a fin una vez superada la segunda transición.

"Me he sentido muy bien nadando, donde pude estar en las primeras posiciones, y en bicicleta pude evitar caídas", indicó Mola tras su triunfo en Alemania. "Luego, ya en el sector de carrera a pie, me sentí cómodo, marcando el ritmo que mejor se adaptaba a mí y estoy muy feliz de haber logrado sumar una victoria hoy", añadió el balear.

Mario Mola logra de este modo la tercera victoria de la temporada tras las conseguidas en Gold Coast y Yokohama. Su objetivo es proclamarse campeón del mundo de triatlón por segundo año consecutivo y sus principales rivales a día de hoy son Javier Gómez Noya y Alarza, talaverano afincado en Pontevedra.

El ferrolano Gómez Noya, cinco veces campeón del mundo, acabó quinto a 19 segundos, mientras que el también español Vicente Hernández fue decimotercero a 39 segundos. David Castro terminó en la cuadragésima octava plaza.

Mola es líder en las Series Mundiales con 2.864 puntos. Lo siguen Alarza con 2.743 y Noya con 2.448.

En categoría femenina, la bermudeña Flora Duffy logró en Hamburgo su tercer triunfo consecutivo de la presente temporada.

Duffy, defensora del título y ganadora anteriormente en Yokohama y Leeds de manera consecutiva, se impuso con un tiempo de 59:00 por delante de la 'aussie' Ashleigh Gentle, segunda a 31, y la alemana Laura Lindemann, tercera a 41. La bermudeña es cuarta en las Series Mundiales con 2.400 puntos. La líder es la estadounidense Katie Zaferes con 2.507.

La mejor de las españolas en la prueba de Hamburgo fue, en el decimonoveno puesto y un crono de 1h00:53, Carolina Routier. Mientras, la prometedora triatleta gallega Inés Santiago fue trigésima y Anna Godoy, trigésima cuarta.

"He corrido bien, con buenas sensaciones"

El ferrolano Javier Gómez Noya se mostró satisfecho con el quinto puesto obtenido ayer en Hamburgo en una prueba disputada sobre la distancia sprint –la mitad que la olímpica–, que se adapta mejor a las cualidades de rivales más jóvenes como el propio Mola. "Creo que he corrido bien. Salí un poco atrás en la segunda transición y eso me hizo tener que remontar en el primer kilómetro esos cuatro o cinco segundos que al final pasan factura. En una carrera tan corta peleé por el segundo puesto lo máximo que pude y al final me hundí un poco y me pasó gente que es muy rápida al final", indicó en referencia al australiano Birtwhistle y el francés Vincen Luis. "Las sensaciones en general fueron buenas y el resultado quizás podía haber sido mejor sin haber cometido algunos errores, pero estoy contento porque di todo lo que tenía. Tuve problemas después de Yokohama, me costó volver a los entrenamientos y sé que no estaba al cien por cien, pero hice una carrera bastante buena", agregó en declaraciones a "LaLiga4Sports".

Por su parte, el talaverano afincado en Pontevedra Fernando Alarza se mostró positivo pese a la caída sufrida en Hamburgo. "El deporte tiene sus puntos negativos. Llevábamos un año en el que todo estaba saliendo bien y al final nos tocó tener un percance. Por suerte, hemos descartado que haya nada roto, porque al meterme en la ambulancia me asusté bastante porque tenía parte de la mano dormida", valoró. "No sé muy bien qué pasó. Noté que me tocaron por detrás y lo siguiente es que estaba en el suelo. Intenté poner la rueda, pero la bici estaba destrozada. Me dolía más el corazón que las heridas y al final estoy contento porque no hay nada roto", agregó.

Sobre el triunfo de Mario Mola, Alarza señaló que "ha sido superior en toda regla. Ha hecho una natación y una bici perfecta y corriendo ha sido imbatible".