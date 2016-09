El moañés destacó que el griego "es un equipo con experiencia"

Iago Aspas mostró ayer su ilusión por debutar con el Celta en Balaídos en la Liga Europa después de estrenarse en competición continental con la camiseta celeste en el tramo final del primer partido de la fase de grupos en Lieja. "Muchas veces he soñado con este partido. Uno de mis sueños era poder jugar en Europa con el Celta y en Lieja ya tuve la oportunidad de disfrutar de unos minutos. Mañana será un partido especial. No es un horario fácil pero si queremos jugar en Europa no queda otra que acatarlo", afirmó el delantero del Celta en la rueda de prensa de la víspera del encuentro, celebrada ayer en Balaídos y en la que compareció junto al entrenador céltico, Eduardo Berizzo.

Aspas reconoció no saber si será o no titular en el choque de hoy, después de las numerosas rotaciones realizadas por el técnico argentino ante el Standard. "Es una decisión del míster si voy a jugar o no. Personalmente no me puedo quejar porque de momento estoy teniendo muchos minutos", indicó el canterano celeste, que se mostró dispuesto a jugar su tercer partido consecutivo como titular y lamentó la ausencia del chileno Fabián Orellana, lesionado, en los últimos encuentros: "Siempre estoy cómodo en el terreno de juego. En los últimos tres partidos las cosas nos han salido mejor, pero Orellana es muy importante para el equipo, lleva mucho tiempo con nosotros, conoce el sistema a la perfección y es muy imprevisible para los rivales".

En cuanto al rival de esta tarde, Iago Aspas resaltó la experiencia de un Panathinaikos más acostumbrado que el Celta a jugar en Europa. "Su delantero Marcus Berg, internacional, es un futbolista muy experimentado, como Cristian Ledesma en el centro del campo. Sobre todo son unos jugadores bastante más veteranos que nosotros y están acostumbrados a jugar partidos importantes tanto en Europa como en su Liga, en la que suelen competir por el título. Va a ser un partido muy complicado pero estamos con muchas ganas de afrontarlo". n