La minoría del Celta triunfa en las gradas de Old Trafford

En Old Trafford se libraron dos batallas. Una sobre el terreno de juego, que tuvo al Manchester United como ganador gracias a su victoria la semana pasada en Balaídos, y otra en las gradas, donde el triunfo fue para los más de 2.500 aficionados del Celta que arroparon a su equipo desde horas antes de que comenzase el partido hasta el final del mismo, cuando el sueño de Solna ya se había diluido en la fría noche de Manchester.

El nivel de entusiasmo entre la afición del Manchester United y la del Celta era incomparable. Es la diferencia entre una hinchada acostumbrada a presenciar citas como la de anoche, una constante a lo largo de su historia, y otra que disfrutaba de una jornada única. Para los 'diablos rojos' el partido ante el Celta se había convertido en un trámite de camino a la final; para el celtismo, en una oportunidad única para seguir haciendo historia. Precisamente por eso, desde que Old Trafford abrió sus puertas y las gradas comenzaron a llenarse, la única afición que realmente transmistió entusiasmo e ilusión fue la celeste. "Manchester is blue", jaleaban los aproximadamente 2.500 aficionados del equipo vigués presentes en Old Trafford. Y, en efecto, Manchester fue azul gracias a ellos.

La afición del United acudió un día más a la oficina. Fue tomando asiento sin prisa. Unos minutos antes de que comenzara el encuentro, el rojo de los asientos del mítico estadio inglés ganaba por goleada al rojo de las camisetas de sus hinchas. En el sector celeste, en cambio, no había un sitio libre. La grada visitante estaba repleta de aficionados convencidos de que el milagro era posible. "¡Y si ganamos, qué; y si ganamos, qué!", cantaban una y otra vez. "¡O Celta é a hostia, imos a gañar!", añadían a continuación.

A miles de kilómetros de casa, la hinchada celeste se sentía como en su propio estadio. Su voz era la única que se hacía oír. Por eso cantaron el himno antes de que empezase el encuentro, como cada vez que se juega en Balaídos; por eso gritaron "¡que bote Balaídos!" y por eso tatarearon la melodía de la canción del Equipo A que suena tras el descanso de los partidos que se disputan sobre el Lagares.

La afición del United aceleró en los minutos previos al partido y éste comenzó con las gradas de Old Trafford llenas. Ni siquiera así dejó de oírse a la hinchada visitante, clara ganadora del duelo ambiental que se libró anoche en el 'Teatro de los Sueños'. Un duelo ganado a pesar de las circunstancias. Las previas, que situaban al conjunto de Manchester como el favorito a la victoria pese al optimismo que inundaba el celtismo, y a las que se dieron una vez iniciado el choque. Ni siquiera el gol de Fellaini pudo con la fe de los celestes, que gritaron ¡Celta! incluso con más fuerza que antes tras el tanto del belga.

Conforme avanzaban los minutos, el sueño de Solna parecía más lejano. Sin embargo, la afición del Celta nunca se rindió, nunca dejó de creer, nunca dejó de apoyar a su equipo cuando las ocasiones se sucedían sin éxito o cuando interpretaban que un rival jugaba sucio. Sucedió con Mourinho, que fue objeto de los cánticos más duros. Y la fe de la afición celeste encontró alimento cuando Roncaglia marcó el gol del empate a apenas cinco minutos del final. El eco de la celebración de la esquina ocupada por la hinchada del Celta debió llegar a Vigo. Rugió con toda su fuerza con el tanto que metía a su equipo en el partido, que lo dejaba a un solo gol de Solna, y rugió contra los jugadores del Manchester en la acción que acabó con Bailly y el propio Roncaglia tomando el camino a vestuario antes de tiempo.

Fue entonces cuando despertó también la afición del United. El miedo a caer eliminado hizo levantar de sus asientos a los seguidores con camisetas rojas, pero la afición que más se oía en Old Trafford seguía siendo la del Celta. "¡O Celta é a hostia, imos a gañar!", insistía la bancada celeste. "¡United, United!", respondían con una mezcla de inquietud e incredulidad los ingleses, sentimientos que se transformaron en júbilo y alivio cuando el árbitro señaló el final del encuentro.

Entonces, la afición del Celta dejó de creer en el milagro, pero no en su equipo. Entonces más que nunca, la afición jaleó a su equipo con orgullo, como señal de agradecimiento por todo lo vivido durante esta temporada y las anteriores. Entonces más que nunca, la afición lloró y rió a la vez porque el sueño de Solna ya no es posible, pero sentir orgullo de tu equipo no tiene precio. Entonces, le gritó bien alto al Toto "Berizzo, quédate". Y siguió cantando hasta que los llorosos jugadores volvieron al campo. El sueño sigue.n