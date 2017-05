Miñambres: "Escuchamos ofertas por todos, nadie es intransferible"

"Nosotros escuchamos ofertas por todos, incluso en enero escuchamos ofertas por Iago, que es el jugador más importante. Algunos tienen más posibilidades de salir que otros. Nosotros en estos momentos contamos con todos. A día de hoy no hemos declarado transferible a ningún jugador y nadie es intransferible", explicó.



Desmintió que el internacional mexicano Hirving Lozano esté fichado, y confirmó que no harán efectiva la opción de compra que tienen sobre Jozabed Sánchez por su elevado coste -5 millones de euros- aunque tratarán de llegar a un acuerdo con el Fulham para que el jugador continúe el próximo curso en Balaídos.



"El grueso de la plantilla está conformado. No habrá una revolución. La plantilla está hecha, sólo en el lateral izquierdo no doblamos. Quizá en el centro necesitemos jugadores más de balón, de tener la posesión que lo que teníamos", explicó Miñambres.



El ex futbolista avanzó que el mercado está "bastante caro", insistió en que el número de fichajes "dependerá" de las salidas y no escondió que el regreso de Nolito es una de las prioridades.



"Nolito es un futbolista importante, interesante, jugó y triunfó aquí. Es un gran jugador, pero para que los fichajes se den se tienen que poner de acuerdo tres partes y a veces eso no es fácil. Una cosa es que podamos tener interés y otra que podamos concretar ese interés", concluyó.