Miles de nenos co deporte na cidade

Deporte escolar por todo Vigo. A xornada de sábado na cidade congregou diversas actividades de deporte escolar que moveron a máis de 3.000 cativos en distintos puntos da cidade.

No referente a actividade municipal, o Concello realizou o acto de peche de catro escolas municipais co recoñecemento ós menores que participaron nelas. O pavillón de Teis acolleu a despedida dos xogadores de voleibol e Samil foi o escenario do tenis e do fútbol 7. Especialmente numerosa foi a xornada sobre o céspede de fútbol con 600 cativos. Para a tarde quedou o Día dos Deportes de combate nas Travesas.

No ámbito provincial, o rúa Areal estivo cortada ó tráfico para acoller o Día do Balonmán na Rúa, coa participación de case 2.000 nenos. Este acto foi a despedida das escolas municipais da Deputación de Pontevedra nesta actividade deportiva e estiveron en Vigo menores de toda a provincia. Un acto multitudinario serviu para dar por finalizado un día con infinidade de partidos sobre o asfalto vigués.n