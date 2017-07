El miércoles loco promete emoción

La decimoséptima edición de la Vigo Cup de fútbol 7 y fútbol decide hoy la composición de su fase final. Los campeones ya están en la siguiente ronda aunque el Val Miñor Luvenfor (sub 7), que empató, y el Miño Salvaterra (torneo femenino), que ganó, siguen en peligro. En una jornada sin incidentes, casi un centenar de partidos programados dará paso al miércoles loco de cada verano en el que se deciden los equipos para las rondas a partido único.

Sub 7

Lo tiene difícil el defensor del trofeo, el ED Val Miñor Luvenfor, que no pasó del empate ante el Victoria A (espectacular 3-3) y sigue sin ganar. Debe vencer hoy al B del Santa Mariña, y por diferencia, mientras a unos metros a Victoria y La Guía les sirve el empate en el grupo A. En el C, Santa Mariña y Rápido de Bouzas ya están en los cruces.

Sub 8

En el grupo A, el Rápido de Bouzas, finalista en 2016, se convirtió en el primer equipo clasificado para la fase del KO. En el C, Victoria y Areosa siguieron ese camino.

Sub 10

Celta B y Deportivo Monçao descansan hoy tras pasar de fase. En el grupo D, Colegio Hogar y Victoria A también avanzan, los mismo que sucede con el Celta A.

Sub 12

Campeón (Areosa) y subcampeón (Colegio Hogar) ya están en la segunda fase como primeros de grupo. El Gran Peña y el Alternavia estarán también en los cruces.

Féminas

Matamá y Candeán en el grupo B han finiquitado la incertidumbre y estarán en cuartos de final. El resto, por decidir.

Sub 14 fútbol 11

Victoria A y Colegio Hogar están en la fase final. En los otros cuatro grupos, nada hay decidido, aunque Coruxo y Rápido de Bouzas apuntan a pasar.

Sub 16 fútbol 11

Areosa y Coruxo B cumplieron y jugarán por el título. El Coruxo A y el Val Miñor Luvenfor se están mostrando sólidos y el grupo más emocionante está resultando ser el C.n