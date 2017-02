El Mideba, primer rival copero

El Amfiv se medirá con el Mideba Extremadura en los cuartos de final de la Copa del Rey que se disputará en Oviedo el 25 y 26 de febrero. Así quedó establecido ayer tras el sorteo que se produjo en la capital asturiana y en el que el equipo vigués partía como cabeza de serie, merced a la tercera plaza liguera que ahora mismo ocupa. También se conoció el resto del cuadro, por lo que los pupilos de César Iglesias ya saben que en semifinales se medirían al vencedor del duelo entre Amiab Albacete y Getafe. Por el otro lado del cuadro, los dos cuartos son Ilunion-Bilbao y Fundación Grupo Norte-Gran Canaria.

Los vigueses parten como favoritos a meterse en semifinales, ya que en el encuentro liguero ante el Extremadura se impuso con contundencia (72-35). Con todo, Iglesias advierte de que "no nos puede servir como referencia porque aquel partido ellos lo afrontaron sin su cuatro referencia, el mexicano Salvador Sandoval. Pararlo a él y a Cano y ofensivamente aprovechar nuestro buen juego coral y las ventajas que podamos generar serán las claves para intentar estar en las semifinales".

Además, huye de las cábalas sobre un posible enfrentamiento en esa ronda ante el Amiab Albacete. "Pensar en Albacete o Getafe antes de Mideba es el error que se comete siempre. No tiene sentido hacer teorías sobre las semifinales porque si pierdes en cuartos de final te vas para casa. Hay que ir paso a paso y pensar primero en el partido de liga de este sábado ante Getafe y luego en Mideba sin ver más allá", señala César Iglesias, prudente a pesar de ocupar la parte baja del cuadro y evitar al todopoderoso Ilunion hasta una hipotética final. "Por esta parte del cuadro no te cruzas con Ilunion pero hay también grandes equipos como Albacete. Les hemos ganado hace poco en Liga pero también es cierto que no estaban con toda la plantilla puesto que aquel encuentro lo jugaron sin Esteche, Highcock y Harry Brown", reseña el técnico vigués.n