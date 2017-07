Michu pone punto final a su carrera

nnnEl exjugador del Celta Miguel Pérez Cuesta 'Michu' anunció ayer su retirada como futbolista, con sólo 31 años, debido a los problemas en el tobillo derecho que han condicionado su carrera en las últimas temporadas. El asturiano, que inició y acabó su trayectoria como futbolista en el Oviedo –el club de sus amores– defendió los colores del Celta entre 2007 y 2011.

En una carta dirigida a su "querido fútbol", Michu explica que "el estado actual de mi tobillo derecho, de acuerdo con los informes médicos, hace que hoy me vea en la obligación de decirte adiós como futbolista profesional". Michu se muestra agradecido por "todos los momentos mágicos" vividos y recuerda los clubes por los que ha pasado. "Me llevaste a Vigo para jugar en el Real Club Celta, a Madrid para jugar en el Rayo Vallecano, a Gales para jugar en el Swansea City, a Italia para jugar en el SSC Nápoles y a la Felguera para jugar en el Unión Popular de Langreo. Incluso conseguiste que representara a mi país vistiendo la camiseta de la selección española", indica el excéltico, que debutó como internacional absoluto de la mano de Vicente del Bosque.

Michu hizo una "mención especial" al Oviedo "porque todo lo que he podido hacer en el campo me lo ha enseñado este club". Precisamente, el asturiano llegó a Vigo en 2007 procedente del conjunto 'carbayón', que capitaneaba con sólo 20 años. Jugó buena parte de su primera campaña como celeste en el filial, con el que jugó 28 partidos y marcó 10 goles antes de dar el salto al primer equipo en la segunda parte de esta temporada 2007/2008. Hasta su despedida en 2001, jugó 112 encuentros oficiales con el Celta y marcó 17 goles. En su último partido, falló uno de los penaltis en Granada que dejó al conjunto celeste fuera de la promoción de ascenso a Primera.

Después, Michu debutó en Primera con el Rayo, con el que marcó 15 goles en su estreno en la máxima categoría, y dio el salto a la Premier para brillar con el Swansea hasta que el tobillo empezó a darle problemas. Se fue cedido al Nápoles y apenas pudo jugar, pero volvió al fútbol con el Langreo –de Tercera– y se despidió en el Oviedo.n