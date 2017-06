Míchel Salgado quiere que Cristiano siga en el Madrid

El ex céltico Míchel Salgado afirmó ayer que, aunque Lionel Messi es un futbolista "más natural", lo logrado en la temporada por Cristiano Ronaldo "es increíble" y por eso confió en que igualará al argentino al conquistar su quinto Balón de Oro. "Este año otra vez va a ser para él", dijo el jugador gallego en una conferencia de prensa celebrada en Ciudad de Guatemala antes de jugar un partido para celebrar los 81 años del Municipal el domingo con Antigua.

"Messi es más natural, pero lo que ha logrado Cristiano es increíble", enfatizó Salgado, quien señaló que Ronaldo es capaz de cambiar "cualquier partido" porque siempre aparece "en los momentos más importantes". "Es el alma en el campo", zanjó Salgado, que hoy jugará al lado del ex astro de la Juventus de Turín Alessandro Del Piero.

Salgado, de 41 años, se mostró confiado en que el goleador portugués se quedará en el club merengue y pidió a los simpatizantes no hacer caso a los rumores que lo sitúan fuera. "Los madridistas no queremos que se marche", dijo el que fuera defensa del Madrid durante 10 años (1999-2009) .

Reconoció que la situación del astro portugués, investigado por la Hacienda española, es complicada, aunque destacó su gran profesionalidad y su deseo de que permanezca en el club porque no encontrará nadie "que le dé más que el Real Madrid" en Europa y aún es pronto para un retiro de lujo.

Sobre las investigaciones que ha emprendido Hacienda en España contra algunos jugadores, el exgaláctico, que empezó su andadura futbolística en la cantera del Celta hace ya tres décadas, dijo que los tiempos han cambiado mucho en el mundo del fútbol y que hay profesionales que deberían atender este aspecto fiscal.n