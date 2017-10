Míchel: "Fue una victoria muy ajustada, sufrida y merecida"

n n n El entrenador del Málaga, José Miguel González 'Míchel', comentó anoche tras el partido de La Rosaleda que la lograda ante el Celta "fue una victoria ajustada, muy sufrida y merecida" en un "partido muy intenso". Desde el primer momento, el ex futbolista quiso valorar la importancia del ambiente vivido en el estadio malagueño, que empujó a su equipo al triunfo. "Es increíble lo de la afición. Tiene fe, cree en nosotros. Es una alegría es muy grande, pero hay que seguir", señaló.

Míchel cree que el triunfo por 2-1 fue sufrido porque está en la idosincrasia de su equipo en este arranque de temporada: "No podía ser de otra manera. Siempre pasa algo".

Además, yendo más al análisis, desglosó que la primera parte de su equipo "fue muy buena. Dimos sensación de seguridad, no tanto en ocasiones", y ante un Celta que "juega muy bien al fútbol", agregó.

"Nos hemos encontrado con el gol y ha servido para que el equipo se tranquilizara", agregó Míchel dando importancia a esa última acción del primer tiempo, aunque dijo que "a medida que pasaban los minutos los jugadores querían conservar el triunfo, pero llegó el empate y hemos reaccionado bien", comentó. El entrenador malaguista piensa que el triunfo puede ser "un punto de inflexión" de cara al futuro de los suyos.n