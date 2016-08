O mérito de facer o ordinario

A marea en descenso e case na baixamar. O vento forte do norte e o campo de Portugalete, o campo de regatas máis desigual da historia do remo e tamén de carácter mutante. En función da hora, favorece a uns ou a outros. Non hai regra escrita.

Onte adiviñábase que a baliza tres tería que ser a mellor. Favorecía a corrente nos longos impares e permitía refuxiarse no exterior do campo de regatas no regreso cara a saída. Teoría de cando a marea está en descenso e o agua do río impón o seu percorrido polo centro da ría. Isto foi teoría porque as catro embarcacións que vogaron por este carreiro pecharon a súa quenda. O vento, de máis de 20km/h, mudou todo e rachou calquera prognóstico lóxico.

O certo é que a primeira manga foi domiñada por San Pedro ata que Ziérbena espertou tralo paso polo ecuador da xornada. Marcou un tempo de referencia para os botes do segundo longo e así foi para Tirán Pereira e Orio. O barco gupuscoano marcou o ritmo dende o primeiro longo polo primeiro rego, o que onte parecía mellor. A "Mar do Con" tentou aguantar, despois cedeu no segundo rego, pero reaccionou no último para situarse na proa da súa rival e asinar un dos mellores parciais do día. Nas tres primeiras balizas estivo en loita con Zierbena e San Pedro, pero cruzou a chegada con marxe sobre elas. É dicir, é sexta na xeral e asinou o mesmo lugar onte en Portugalete. É o mérito de estar no seu nivel ordinario, a súa posición cando as condicións non son as mellores. Tamén será o que busque o bote moañés o vindeiro xoves na clasificatoria da regata da Concha, pero non debe de fiarse. Moitos barcos preparan o día de xeito especial e os perseguidores están preto.

Os que están moi lonxe son Urdaibai e Hondarribia. Onte viviron un novo día de rivalidade e quedaron separadas por dous segundos tras facer toda a regata ó par. Gañou o barco de Bermeo e iguala ó seu rival na cabeza da clasificación xeral. Os compañeiros de quenda metéronlle medio minuto. De feito, Kaiku e San Juan, perxudicados pola rúa, foron favorecidos porque o vento baixou a velocidad coa chegada da baixamar. Malas novas para Orio e Tirán, que podían rematar máis arriba.n