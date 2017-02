Méndez vuelve a Vigo tras ser destituido por el Schio

Miguel Méndez regresó ayer en Vigo tras ser destituido la semana pasada como entrenador del Famila Schio italiano, equipo al que ha dirigido durante cuatro años y con el que ha conquistado nueve títulos nacionales: tres Ligas, dos Copas y cuatro Supercopas.

El técnico vigués reconoce que vuelve a casa "fastidiado y sorprendido" por la decisión personal del presidente del Schio, Marcello Cestaro, ya que considera que el equipo, segundo en la Liga y clasificado el pasado miércoles para los cuartos de final de la Euroliga, puede optar de nuevo a todos los títulos.

Méndez fue destituido el jueves de la semana pasada tras la derrota del Schio en la pista del Dynamo de Kursk (70-64), en la penúltima jornada de la fase de grupos de la Euroliga. "El presidente hizo unas declaraciones al periódico local en las que dijo que yo llevo cuatro años fuera de mi casa, alejado de mi familia, y que me veía un poco bajo. Entonces estoy fastidiado porque no había ninguna razón profesional para ser destituido, ni en cuanto a la competición ni en mi relación con el club", explica el extécnico del Celta, que cree que "el presidente esperó a que viajamos a Rusia de lunes a miércoles para hacer esas declaraciones, un momento en el que no estaban ni el director deportivo ni otro directivo importante, que venían con nosotros. Y lo hizo así porque estoy seguro de que si no, los directivos lo habrían convencido de que no lo hiciera".

Méndez asegura que si no había motivos profesionales para su destitución, tampoco existían los personales: "Al día siguiente le contesté al presidente que me fastidiaba que aludiera al tema personal porque yo estoy muy bien. La decisión de entrenar fuera es familiar, no sólo mía, y si mañana encontrara otro equipo, me volvería a ir para acabar la temporada con ese equipo. Entonces no tiene nada que ver con lo personal, independientemente de que eche de menos a mi mujer y a mis hijos, que por supuesto. Pero ser entrenador de baloncesto es una decisión familiar y serlo en mi ciudad es complicado, con lo cual tendré que plantearme irme fuera otra vez seguramente".

Después de tres campañas casi perfectas, Miguel Méndez considera que esta temporada "el equipo estaba bien. De hecho, con la victoria de ayer (por el miércoles), en la que ya no estuve yo, nos clasificamos para los cuartos de final de la Euroliga, como todos los años. Ya habíamos ganado la Supercopa y el equipo está para competir por todos los títulos. Estamos segundos en la Liga, a un partido del primero, que todavía tiene que venir a nuestro campo, a pesar de las lesiones que hemos tenido y tampoco hay motivos de gestión porque mi relación con las jugadoras y con el club es fantástica. Las explicaciones son pocas".

A pesar de todo, el preparador vigués afirma que "nos hemos despedido muy afectuosamente. Me han acompañado cinco directivos al aeropuerto, he recibido estos días a jugadoras, directivos y aficionados y he recibido muchas muestras de apoyo. Incluso estuve ayer hablando cuarenta minutos con el presidente, pero al final yo estoy aquí jodido y ellos están allí".

Méndez se tomará ahora un descanso pero empezará a escuchar las posibles ofertas que lleguen de España o del extranjero. n