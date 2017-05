Las mejores galas ante el tren del dinero

Se cayó mirando a los ojos al poderoso tren del dinero. Se cayó después de que 26.000 personas casi llenasen Balaídos. Se cayó con orgullo, con hermanamiento intacto entre afición y equipo. Se cayó pero ya se piensa en volver a ponerse de pie.

Balaídos es un imán de todo lo celeste. El estadio fue intensificando su capacidad de atracción a lo largo de la histórica jornada de ayer, como océano en el que desembocaban todos los ríos, generando una catarata de celtismo que prorrumpió con fuerza cuando el partido comenzó. Si no lleno, repleto.

Para entonces, todos los presentes tenían algo que enarbolar. Quien no lo traía consigo, se lo agenció en la entrada con la bufanda regalada por el club. Prenda diseñada para el frío nunca pasó tanta calor. Y sobre las cabezas de los aficionados de las Tribunas, banderas con vocación de camisetas con los nombres y los dorsales de los 24 integrantes de la primera plantilla celeste.

Los ritmos previos dentro del estadio eran los mismos de siempre, pero diferentes. Como una rutina descastada. Era el mismo calentamiento, pero ya con miles de personas en las gradas de un estadio medio lleno, no medio vacío. Al ímpetu inicial colaboraban ya el millar largo de seguidores del Manchester ubicados en su esquina del estadio. Que se encendieron con la mecha de Jose Mourinho siguiendo el calentamiento de su equipo plantado en el centro del campo.

El himno a capela propio de todos los inicios de partido atronó esta vez tanto o más que el "Thunder" previo de AC DC y lució al viento con la proliferación de bufandas. Balaídos desbocó en esos minutos todo lo madurado en los largos días previos de espera para la cita. Si el preludio es importante, el de ayer generó la energía suficiente como para iluminar el camino hacia un logro histórico.

Pero quedaba la sustancia, el cuerpo principal del sueño, 90 minutos de fútbol ante un gigante de esos que impresionan sólo con estar. Sin embargo, el celtismo no quiso amilanarse mientras sus jugadores trataban de frenar al tren del dinero. A la contundencia del United había que reaccionar con fe y premiando las pequeñas batallas ganadas. Sin cejar en el empuje pese a que el partido pasase por fases de menor intensidad.

El terreno de juego marcaba la pauta, con una grada pendiente de las necesidades del equipo, perdonando despistes y festejando aciertos. Gritando con gratitud infinita "Sergio, Sergio" cuando el meta celeste mantuvo a los suyos en el marcador deteniendo las más claras ocasiones del rival. Incluso esas acciones de salvación al límite servían para mantener la energia en la buena dirección. No en vano, la afición era consciente de que no puede salir de una batalla ante un gigante sin recibir algún golpe, sin tener que olvidar alguna herida de muerte que esquivaste en el último segundo, sin vencer al miedo.

El partido era de 90 minutos y había que seguir peleándolo. Y si parecía que el ánimo falqueaba, Guidetti tiraba de repertorio y convertía una persecución a Bailly forzando un saque de esquina en motivo para espolear a los suyos.

No se oía al millar de ingleses, hasta que Rashford los despertó con su gol. Era el momento de demostrar esa proclamada afouteza. De asumir el golpe cuanto antes y reaccionar, a ser posible, incluso antes que el equipo para levantarlo. Todas las dudas aumentaban de tamaño; todas las certezas empequeñecían. Hubo momentos de silencio en que la afición visitante se dejaba oír. Pero restaba el último arresto en el que el equipo se sintió respaldado por el graderío. Hubo empuje antes del pitido final y ánimos y apoyo después de éste. El tren del dinero pasó por Vigo. Y no arrolló pese a su victoria.n