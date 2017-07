Meira desafía a la ACT

Tres traineras de la Liga ACT y Samertolameu. El Campeonato de Galicia de traineras que se disputa este mediodía en el muelle de Meira presenta una manga de honor con muchos alicientes y que, a priori, se presume igualada y de enorme nivel.

En una temporada especialmente cargada con dos regatas el pasado fin de semana para todas las embarcaciones, la disputa del cetro autonómico llega a las aguas moañesas con un carácter especialmente relevante para el bote local de "A Terca". Con la Liga Galega encarrilada, la tripulación dirigida por Dani Pérez tendrá un test para comprobar si este curso dispone del nivel preciso para pelear por el regreso a la máxima categoría al final de campaña. Si logra estar con sus compañeras de manga y ganar a alguna de ellas, será la confirmación del proyecto de Meira bajo la batuta de su nuevo entrenador, que regresó a la entidad tras un largo periplo en la ACT al mando de Tirán y Astillero.

Precisamente, la vecina "Mar do Con" llega a la cita de hoy con ganas y tras firmar el peor fin de semana de lo que va de curso en la ACT. Posiblemente, José Ángel Cambados 'Truco' tenía un ojo puesto en el título autonómico de hoy, que es una cuenta pendiente porque la pasada campaña lo conquistó Cabo da Cruz por 3 segundos. Precisamente, desde 2013 no obtiene el título el barco de O Con, un periplo largo para el club.

Cabo da Cruz superó a los moañeses en los tres últimos años en una cita a la que parece tenerle tomada la medida. El bote coruñés de Ares completa la manga de honor de hoy (12:30) y, sobre el papel, todo indica que reservará fuerzas porque en la actualidad ocupa la posición de promoción de descenso en la ACT y la permanencia es su principal objetivo. Aunque la previsión y la realidad no siempre coinciden.

Anteriormente, remarán once embarcaciones más para completar una participación de quince botes en la cita autonómica masculina. Un número amplio, pero con escasas opciones de meterse entre los cuatro primeros, salvo que aparezca un cambio de viento brusco. La previsión meteorológica dice que habrá movimiento, pero que soplará desde primera hora con fuerza, sin grandes cambios. La primera manga de hombres está prevista para las 11:30 horas.

Cuatro embarcaciones se inscribieron en una categoría femenina (11:15) en la que Mecos es la clara favorita a la victoria en una campaña en la que domina con claridad el remo gallego. El barco femenino del club grovense no debería pasar dificultades para conquistar el título autonómico.n