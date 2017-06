Maxi: "Mi sueño es darle todo al Celta, que me abrió las puertas"

Maxi Gómez, primer fichaje del Celta para la próxima temporada, será presentado esta mañana (11:30, acceso por puerta 11) a la afición en el estadio de Balaídos, pero el delantero uruguayo concedió ya una entrevista a la televisión del club celeste, emitida ayer, en la que aseguró que "mi sueño es darle todo al Celta. Es el equipo que me abrió las puertas, un club muy lindo y voy a dejarlo todo por este equipo, como hice con el Defensor y como voy a hacer con todos los cuadros en los que esté. También me gustaría vestir la camiseta de la selección uruguaya, pero aquí sólo pienso en el Celta".

El delantero sudamericano dio sus primeros pasos como futbolista en el Huracán y pasó por Estudiantil, Centenario y Litoral antes de fichar por el Defensor Sporting, club desde el que ha dado el salto al Celta. "Toda mi familia ha jugado al fútbol, hasta mi hermana, que tiene 23 años. Yo soy el más pequeño, del año 96. Tengo un hermano del 95, otro del 94, mi hermana del 93, mi otro hermano mayor tiene 28 años y luego mi padre y mi madre", explicó Maxi, que recordó que "mi padre y mi hermano mayor me llevaban a entrenar y por eso pude dedicarme al fútbol".

El futbolista de 20 años, que ha firmado con el Celta hasta 2022, reconoció que su ídolo es el barcelonista Luis Suárez: "De chico me gustaba mucho y por sus características, creo que le hago la cancha. Es un jugador bárbaro que lo tiene todo: tiene potencia, va al área, define bien y me gusta mucho".

Maxi señaló también en la entrevista que el momento que cambió su carrera como futbolista fue "cuando debuté en Primera, que me hizo subir Juan Tejera, al que estoy muy agradecido. Fue en un partido contra el Lanús. Teníamos que tirar un penalti en el último minuto que si lo marcábamos nos clasificábamos para la siguiente fase. Lo lancé, marqué y ahí supe que servía para el fútbol".

El nuevo delantero celeste aseguró que, como jugador, "mis características son ir bien de cabeza, aguantar la pelota, apoyarme en mis compañeros, ir al área y hacer gol. Es lo que más me gusta".

Recién aterrizado en Vigo –llegó el pasado domingo–, sobre la ciudad indicó que "no he salido mucho. Recorrí la zona del hotel, el Náutico creo que se llama, y la ciudad está muy linda. Ahora espero recorrerla más para ver cómo es".

Maxi Gómez es consciente de que "el fútbol europeo es distinto al de Uruguay, otro mundo, pero voy a hacer todo lo posible para darle lo mejor al Celta y ojalá que lo haga de la mejor manera".

El delantero uruguayo estará esta mañana en Balaídos acompañado por varios directivos para presentarse ante los aficionados y los medios de comunicación. n