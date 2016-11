O Matamá tumba ó Deportivo cun gol de Paula

O Matamá recuperouse da crise da mellor maneira posible, superou ó segundo clasificado, ó Deportivo, no campo do Penedo da Moo e afasta os temores do últimos mes de competición.

A vitoria chegou ante un claro aspirante ó título e nun gran partido do equipo vigués, que quitou o balón as coruñesas e, sen o esférico, a formación herculina perdeu todo o seu perigo. Deste xeito, na primeira metade ó conxunto vigués chegou con frecuencia ó área visitante, pero as ocasións máis claras chegaron en saques de curruncho. Paula, unha das futbolistas máis baixas sobre o céspede, cabeceou un ó fondo da rede e Lara enviou otro ó pau.

Na segunda metade, o Deportivo tratou de chegar ás inmediacións da portería de Ani, pero sen excesivo perigo. A ocasión máis clara foi para Nuria nun remate de cabeza que marchou fóra. Pola súa banda, o Matamá enviou un balón ó longueiro e nos últimos minutos desperdiciou un dous para un en ataque. Aínda así, chegouse ó final co solitario gol de Paula que sitúa ó seu equipo na sexta praza.

Atlántida de Matamá AIG:

Ani; Carla, Noelia, Laura Vázquez, Noe (Sara Paz, min.87); Graza; Paula (Carol, min.75), Lara, Lore, Lucía; Sara Debén (Ana Ruzo, min.71).

Deportivo:

Malena; Miga, Miriam, Raquel, Patri; Tere, Eva (Noe, min.57), Lía; Elvira, Estefi, Nuria Rábano.

Gol:

1-0, min.12: Paula.

Árbitro:

Elena Casal Fernández. Amosou cartón amarelo a Ana Ruzo, do Matamá. Sen amonestacións no Deportivo.

Incidencias:

Partido correspondente á undécima xornada na Segunda División femenina disputado no terreo de xogo do Penedo da Moo, ante, aproximadamente, 100 espectadores.