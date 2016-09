Más emoción que sorpresa

Mucha emoción, especialmente en la categoría feminina. Alguna actuación destacable, un mar duro pero no fiero y, al final, ninguna sorpresa en lo referente a los dos triunfadores del día y, por extensión, de la temporada: Urdaibai y San Juan.

En lo referente a Tirán Pereira, la embarcación moañesa firmó una de las peores regatas del año en la jornada de ayer. Partió condicionada por remar en la calle uno. Tanto por ser lenta como porque el viento del noreste enviaba a todas las embarcaciones que seguían la regata dentro de su calle. Esta circunstancia retrasó la salida y condicionó los primeros metros de la "Mar do Con", que tuvo que hacer metros de más.

Aún así, desde el inicio se comprobó que el bote moañés no mostraba el rendimiento de ocasiones anteriores y, en lugar de luchar con Ziérbena, su papel se limitó a tratar de meter la proa por delante de Donostiarra, octava clasificada. Lo logró en los últimos metros y firmó la séptima posición en la general de la regata. En definitiva, su papel.

En la lucha por la victoria, Urdaibai se defendió en el primer largo y sentenció en el regreso ante Hondarribia con cuatro gallegos en su embarcación y, entre ellos, el moañés Nando Rúa.

San Juan sufrió más de lo previsto por el segundo largo de Hibaika. Al final, la diferencia entre ambas fue de 1.44 segundos.n