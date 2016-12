Marcelo Díaz: "Pasar era lo importante"

n n n El centrocampista del Celta Marcelo Díaz, autor del gol de la victoria del conjunto vigués, destacó al término del encuentro ante el UCAM el valor del resultado por encima del juego desplegado ante los murcianos. "Lo importante era pasar. Sabíamos que nos íbamos a encontrar con un gran rival que venía aquí a jugarse sus opciones. Lo ha hecho, ha competido muy bien y hay que felicitarlo y desearle lo mejor. Pero creo que lo importante es que pasamos. Si jugamos bien o mal, eso lo corregiremos después, pero vamos a estar contentos porque hemos accedido a la siguiente ronda", valoró el internacional chileno en declaraciones a Bein Sport al término del choque ante el cuadro de Murcia.

'Chelo' Díaz admitió que el UCAM fue mejor en la recta final del encuentro, pero negó que el Celta se hubiera relajado por la ventaja adquirida. "Nosotros nunca pensamos en mantener un resultado, sobre todo si es un 1-0, que es muy peligroso. Ya se vio que ellos han tenido dos oportunidades claras al final. Entonces no estábamos pensando en las vacaciones, sino que ellos empezaron a jugar muy bien, nos presionaron y nosotros comenzamos a cometer errores. Eso terminó metiéndolos a ellos en el partido y, lamentablemente, lo único que queríamos era que terminara el encuentro", dijo.

En cuanto al sorteo de hoy, en el que el Celta conocerá a su rival en los octavos de final de la Copa del Rey, aseguró que no tiene preferencias. "Nos da lo mismo. Digo lo mismo que dije en la Liga Europa: el rival que te toque va a ser muy difícil porque a estas alturas de la competición no hay equipos fáciles, así que esperamos el sorteo y que venga lo que Dios quiera", destacó Marcelo antes de iniciar su periodo vacacional.n