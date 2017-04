El Manchester United tropieza en Old Trafford antes de visitar al Celta

Un golazo de falta directa del islandés Gylfi Sigurdsson a falta de 10 minutos para el final silenció el estadio de Old Trafford y dio vida al Swansea de Paul Clement, que sigue peleando por salir de los puestos de descenso.



El empate en el `Teatro de los sueños` no fue la peor noticia para José Mourinho, que vio como dos de sus defensas -Luke Shaw y Eric Bailly- tuvieron que abandonar el césped por lesión y podrían no llegar al duelo del jueves frente al Celta.



Las lesiones de Shaw y Bailly, el único central sano que le quedaba al preparador portugués, elevan a ocho el número de futbolistas en la enfermería de los `Diablos Rojos`: Zlatan Ibrahimovic, Marcos Rojo, Chris Smalling, Phil Jones, Timothy Fosu-Mensah y Paul Pogba (regresará el jueves), además de los mencionados Bailly y Shaw.



El United, aunque encadenó su partido número 25 sin conocer la derrota, volvió a evidenciar una clara falta de gol, que es la que le ha impedido estar luchando por el título.



Ante la ausencia de Zlatan por lesión, Mourinho volvió a confiar en Rashford como referencia arriba, flanqueado por Rooney, Lingard y Martial. Las ausencias le hicieron apostar por un 4-2-3-1, con Herrera y Carrick en el doble pivote.



Los de casa se adelantaron en el tiempo de descuento de la primera mitad, gracias a un tanto de penalti de Rooney: el joven Rashford recibió un balón en profundidad, se dejó caer en el área ante la salida de Fabianski y el árbitro picó. Rooney no falló desde los 11 metros y engañó al guardameta polaco para adelantar a los suyos.



En la segunda mitad, el Swansea hizo méritos para igualar el partido e incluso para llevarse los tres puntos de Manchester. A falta de 10 minutos para el final, Sigurdsson, uno de los mejores lanzadores de faltas que hay en la Premier, sorprendió a De Gea con un disparo que pasó por encima de la barrera y se coló por la escuadra izquierda del portero español.



Fernando Llorente tuvo en sus botas el 1-2 en el tiempo de descuento, pero el exfutbolista del Athletic Club, Juventus y Sevilla no acertó a rematar desde el punto de penalti el centro medido de Sigurdsson.



Con este empate, el United deja escapar una oportunidad de oro para meterse en puestos de Liga de Campeones -Liverpool y Manchester City pueden aumentar su ventaja si ganan a Watford y Middlesbrough, respectivamente- y llega al duelo del jueves frente al Celta en Vigo todavía más mermado por las lesiones y con muchas dudas en el juego.