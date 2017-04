Para un reto histórico como las primeras semifinales de una competición europea en la historia del Celta, un rival enorme: el Manchester United. El sorteo celebrado ayer en la localidad suiza de Nyon deparó tal contricante de enjundia para el equipo vigués, que además volverá a disputar el encuentro de ida en Balaídos –el 4 de mayo– y tendrá que cerrar el pase a la gran final de Estocolmo siete días después fuera de casa en un escenario de primer nivel como Old Trafford, el denominado Teatro de los Sueños. Visto lo visto ante Shakhtar Donetsk, Krasnodar y Genk, tal vez no sea tan malo jugarse los cuartos europeos a domicilio.

La otra semifinal la disputarán el Ajax y el Olympique de Lyon, con ida en Amsterdam el miércoles 3 y vuelta en Francia el jueves 11. Ayer también se sorteó que el ganador de este duelo ejercerá de local en la final de Solna, por lo que el Celta hará de visitante en caso de llegar.

El sorteo no fue amable con los célticos. A nadie se le escapa que el Manchester United es, desde el inicio de la competición, el gran favorito a levantar el título. Lo es por palmarés –suma tres Copas de Europa, una Supercopa y una Recopa, aunque ninguna Copa de la UEFA o Liga Europa–, por poderío económico –rivaliza con el Real Madrid por ser el club con más ingresos y esta temporada se gastó sólo en un jugador, Pogba, 120 millones–, por potencial de la plantilla –plagada de internacionales de todas las banderas– y, cómo no, por el entrenador que ocupa su banquillo: Jose Mourinho. Todo ello lo obliga a retornar la próxima campaña a la Liga de Campeones tras haber faltado en la actual edición y hace dos. Y tal regreso parece más factible vía Liga Europa que a través de la Premier League, ya que actualmente ocupa la quinta plaza y, pese a que acumula dos choques aplazados, tiene por delante un complicado calendario.

La eliminatoria llega en un momento delicado para el United por las lesiones. En las últimas semanas, Jose Mourinho no ha podido contar con Chris Smalling, Phil Jones, Juan Mata y Wayne Rooney y en el partido del pasado jueves se lesionaron Marcos Rojo y la estrella Zlatan Ibrahimovic. El técnico portugués ya ha lamentado tal circunstancia y anunció que tirará de Rooney, pese a que no se encuentre en plena forma.

No existen precedentes de enfrentamientos entre Celta y United, aunque el equipo vigués sí se ha medido en nueve ocasiones con rivales de la liga inglesa en competiciones europeas, con un balance de cinco victorias y cuatro derrotas. De los tres últimos duelos salió derrotado –eliminatoria de Liga de Campeones ante el Arsenal y con el Newcastle en fase de grupos de la Copa de la UEFA–, pero en los cinco anteriores había encadenado otros tantos triunfos: dos históricos ante el Liverpool y tres con el Aston Villa, quien precisamente le había ganado el primero de sus duelos con equipos ingleses.

Por otro lado, el Manchester United será el séptimo campeón de Europa con el que el Celta se mida en sus participaciones continentales. Los 'Diablos Rojos' vienen a unirse a Ajax, Juventus, Milan, Liverpool, Benfica y Olympique de Marsella.

El sorteo de ayer en Nyon, en el que volvió a ejercer de representante del Celta Borja Oubiña –ex jugador y actual miembro de la dirección deportiva–, fue breve, como corresponde a la ronda de semifinales. Tras salir las bolas de Ajax y Olympique de Lyon de inicio, el equipo vigués ya sabía que su rival sería el Manchester United y sólo faltaba conocer el orden de los encuentros. Como la papeleta del Celta fue la tercera, la ida se disputará en Balaídos y la vuelta en Old Trafford.

Será, suceda lo que suceda, una eliminatoria histórica para el Celta y no sólo por la ronda, sino también por el rival. Con su gran rendimiento en eliminatorias esta y la pasada campaña –en las que llegó a semifinales de Copa–, todo es posible.

Felipe Miñambres

"Si hay que lograr las cosas, mejor hacerlo a lo grande"

Al director deportivo del Celta, Felipe Miñambres, le gustó el resultado del sorteo. "Es un rival histórico, grandioso, quizás el de más nombre. Si hay que conseguir las cosas, mejor conseguirlas a lo grande, tratar de hacerlo en un escenario magnífico. Es un reto más, un reto apasionante contra un rival grandioso, por historia, económicamente… Estamos felices por estar aquí y más felices por tener la posibilidad de medirnos a un equipo como el Manchester y tratar de competirle el pase a la final", dijo. Además, se mostró optimista: "Respetamos a un gran equipo con un gran nombre pero el Celta tiene sus bazas y vamos a tratar de ir de tú a tú".

En cuanto a jugar la vuelta fuera de casa, apuntó que "esperemos que se siga manteniendo –pasar fuera, como en las anteriores rondas–. Nuestra forma de jugar no cambia, así que es lo mismo. Que la gente disfrute aquí en Vigo de un partido extraordinario y también disfrutar allí de un ambiente seguro que extraordinario para poder pasar a la final".

"Todos son motivos de alegría y de felicidad", añadió. "Estamos en semifinales y sabemos que somos un equipo competitivo y vamos a tratar de seguir siéndolo", concluyó.



Borja Oubiña

"No tenemos menos opciones que ellos de pasar"

Borja Oubiña fue el representante ayer del Celta en el sorteo de Nyon. "Estamos muy contentos de estar aquí en unas semifinales. Nunca habíamos dado este paso de llegar hasta aquí y ahora a disfrutarlas y a intentar competir lo mejor posible para intentar alcanzar el sueño o el objetivo que es estar en la final en Estocolmo", apuntó en Bein.

El ex futbolista cree en las opciones célticas de pasar. "Es evidente que esto no deja de ser fútbol y es una competición y se trata de ganar. Que el Celta tenga menos experiencia en competiciones europeas que el United no significa que tengamos menos opciones de pasar que ellos. Creo en nuestros jugadores, ellos me hacen creer que tenemos opciones de pasar, por lo tanto estoy seguro de que vamos a luchar, a pelear y tendremos nuestras opciones", dijo.

Borja resaltó el peso de la cantera en el equipo. "Es fantástico para nosotros, para nuestros aficionados, estar representado por estos chicos", señaló. Y culminó hablando de esa afición: "No dudo de que allí estarán muchos celtistas y de que se les escuchará. No dudamos del apoyo tanto en casa como fuera y a ver si somos capaces de darle una alegría y puedan ir también a Estocolmo".