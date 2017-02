Mallo: "Sería bonito ir a Chipre por Lago"

Desde el primer minuto hemos aguantado a todo un Shakhar en su casa, en condiciones meteorológicas a las que no estamos acostumbrados, pero el equipo creyó y un gol en el último minuto nos da la prórroga y en el tiempo extra sabíamos que ellos físicamente no iban a aguantarnos y así ha sido. El gol de Cabral de córner, que nos cuesta hacer goles a balón parado, nos ha dado la clasificación".

Mallo jugó buena parte del encuentro como extremo y tras el choque explicó que "estuve parado unos días y cuando volví con el grupo practicamos con ese sistema. Me sorprendía porque hasta ahora no me había tocado jugar ahí pero al final me dedico a jugar donde el míster me necesite para intentar sobre todo ayudar al equipo. Creo que he ayudado en la presión, hubo momentos malos porque no es mi sitio, pero gracias a mis compañeros me he sentido cómodo".

El capitán del Celta dedicó la victoria "a toda esa gente trabaja con nosotros pero no se la ve no está en el campo, a la afición y a nuestras familias". En cuanto al próximo rival, comentó que "Chipre estaría bien porque hace buen tiempo. Sabemos que el Apoel es un equipo complicado, que eliminó hoy mismo al Athletic, pero sería bonito porque está Roberto Lago y hace tiempo que no lo vemos". n