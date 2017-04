Mallo: "Queremos soñar con esa final"

n n n El capitán del Celta, Hugo Mallo, destacó al término del encuentro la capacidad de sufrimiento que tuvo el conjunto celeste en Genk. "El equipo ha estado muy serio. Creo que hizo un gran partido, ha sabido sufrir. El gol de ellos los metió en el partido y entre su afición y el empuje del Genk nos ha puesto en apuros, como era lógico, pero el equipo ha respondido como si estuviera acostumbrado a vivir esta clase de partidos", valoró Mallo en declaraciones a Bein Sports.

El marinense, uno de los miembros del equipo que protagonizó el ascenso a Primera, se declaró "orgulloso" por haber vivido la enorme progresión que ha experimentado el Celta en el último lustro. "Hemos pasado por momentos malos. Quizás hemos cogido la época mala del club. Pero los que vivimos esa época estamos todos orgullosísimos: semifinales de Copa, devolvimos al equipo a la UEFA, unas semifinales haciendo historia en el libro del club... Hay que disfrutar, pero no queremos que este sueño se acabe. Queremos seguir y soñar con esa final", destacó Mallo.

Ahora, el Celta no se pone límites. Así lo aseguró ayer su capitán, consciente de la dificultad que entrañarán las semifinales pero también de la capacidad de su equipo para sorprender a cualquier rival. "Como dice el míster, hay que soñar para que sucedan las cosas. Somos un equipo a tener en cuenta y en unas semifinales puede pasar cualquier cosa. No le tenemos miedo a nadie. Sabemos que hay grandísimos equipos y que van a ser eliminatorias muy complicadas nos toque quien nos toque, pero hay que seguir soñando y que nada ni nadie nos quite este sueño. Mientras haya vida, vamos a ir a por todas", concluyó Hugo Mallo en el Luminus Arena de Genk.n