La maldición del 'Chelo'

Marcelo Díaz decidió acortar sus vacaciones este verano para llevar a cabo en pretemporada un plan específico que le ayudase a evitar nuevos problemas musculares. Sin embargo, el centrocampista chileno no ha logrado dejar atrás la maldición que parece perseguirlo en el último año. 'Chelo' se perdió el partido del pasado fin de semana contra el Real Madrid y no ha acudido a la llamada de su selección debido a una rotura fibrilar en el recto anterior del muslo izquierdo que da continuidad al reguero de lesiones que ha marcado los últimos meses de su vida futbolística.

El Celta fichó a Marcelo Díaz lesionado. En diciembre de 2015, el centrocampista chileno sufrió una importante lesión muscular durante un entrenamiento con su anterior equipo, el Hamburgo. También en el muslo izquierdo, como ahora. Dicha dolencia, que le obligaría a estar algo más de seis semanas de baja, hizo que el Celta se replantease su fichaje, si bien finalmente apostó por él como sustituto de Augusto Fernández, contratado por el Atlético de Madrid en el mercado de invierno. Marcelo llegó a Vigo a mediados de enero y el 4 de febrero debutó en Copa contra el Sevilla.

'Chelo' disputaría una decena de encuentros con el Celta antes de volver a caer lesionado. Sucedió en un partido con Chile ante Argentina, clasificatorio para el Mundial de 2018. Esta vez, el diagnóstico fue una lesión miofascial en la zona distal del bíceps femoral derecho. El mediocentro se perdió dos partidos de Liga, contra Deportivo y Sporting, y reapareció para disputar los seis últimos encuentros de la pasada temporada.

Concluida la campaña con el Celta, el chileno acudió a la llamada de su selección para disputar la Copa América Centenario con el objetivo de revalidar el título obtenido un año antes como anfitriones en un torneo en el que el céltico fue incluido en el once ideal. En Estados Unidos, los problemas físicos volvieron a condicionar al chileno, aunque no le impidieron contribuir a un nuevo éxito de su selección, de nuevo superando a la Argentina de Leo Messi en la final y en esta ocasión con sus compañeros en Vigo Fabián Orellana y Pablo Hernández también en el combinado chileno. Un golpe en el muslo en el partido de la primera fase ante Argentina le impidió jugar después contra Bolivia, mientras que una contractura le obligó a perderse el choque de semifinales frente a Colombia. Sí pudo jugar la final, aunque fue expulsado ya en la primera parte.

Tras conquistar un nuevo título con Chile, decidió acortar sus vacaciones para prepararse a conciencia este verano. Pero la mala suerte ha vuelto a cruzarse en su camino. Una nueva lesión muscular le impidió jugar contra el Real Madrid y en principio tampoco podrá estar a disposición de su entrenador para los choques ante el Atlético ni el Standard de Lieja.n