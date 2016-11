Un mal día en ataque

El Amfiv encajó ayer ante el Fundación Grupo Norte de Valladolid la segunda derrota de la temporada, en un partido en el que el equipo vigués estuvo muy errático en los lanzamientos.

El enfrentamiento entre vigueses y vallisoletanos no defraudó y mantuvo la tradición de los choques entre ambos conjuntos: muy disputado, entretenido, igualado e intenso. Desde muy pronto quedó claro, además, que el Amfiv no estaba fino. Y eso a pesar de que los locales lograron, de inicio, buenas posiciones de lanzamiento. Pero el escaso porcentaje de acierto en el tiro propiciaba que el marcador se mantuviese apretado porque por parte del Fundación Grupo Norte, un ex del Amfiv, el polaco Karol Szulc, creaba muchos problemas a la defensa local anotando diez puntos en este primer parcial, que se cerraba con máxima igualdad (16-16, min.10).

La mala noticia para el conjunto de César Iglesias llegaba con la cuarta personal de Salvador Zavala antes de acabar ese primer cuarto. Sin una de sus mejores armas en ataque, Iglesias tuvo que variar el planteamiento y recurrir a un quinteto con puntos intermedios, dando entrada en el campo a Bernabé Costas y al joven Manu Lorenzo. Alejos asumió de inicio la responsabilidad ofensiva, con diez puntos de forma consecutiva, pero el buen trabajo colectivo del Fundación Grupo Norte permitió a los visitantes marcharse en ventaja al intermedio (33-35, min.20).

La vuelta a la pista después del intermedio mostró a un conjunto visitante con las ideas un poco más claras que su rival tanto en defensa como en ataque y con otro ex del Amfiv, el mexicano Lalo, liderando con sus 10 puntos en el tercer cuarto una ofensiva pucelana con múltiples opciones para anotar. Sin embargo, Envo contestó a su excompañero con otros 10 puntos en este periodo para evitar que la distancia en el marcador fuese excesiva antes de iniciar los diez minutos decisivos (49-55, min.30).

Sin embargo, en el inicio del último cuarto el Grupo Norte se iba en el marcador y obligó a César Iglesias a parar el partido con un tiempo muerto (52-60, min.33). Al regresar a la pista, Jama intentó dar oxígeno de nuevo al Amfiv con otro triple que no entró y un tiro precipitado que tampoco encontró el aro. Los visitantes ya no desaprovecharon la oportunidad.

Amfiv:

Abdi Jama (15), Shelley Cronau (-), Agustín Alejos (18), Salvador Zavala (4), Lorenzo Envo (21) –cinco inicial–, Bernabé Costas (4) y Manu Lorenzo (2).

Fundación Grupo Norte:

Karol Szulc (22), Adrián Pérez (16), Lalo (17), Robles (11), Soria (9) –cinco inicial–, Isa Sánchez (-) y Pablo Lavandeira (2).

Parciales:

16-16, 33-35 (descanso), 49-55 y 64-77.

Árbitros:

Reyes, Luque y Marqués. Sin eliminados.

Incidencias:

Encuentro correspondiente a la quinta jornada en la División de Honor de baloncesto en silla de ruedas, disputado en el pabellón Pablo Beiro de Bouzas.