Mal comienzo cangués

El Fertiberia Puerto Sagunto arrancó la Liga Asobal con un importante triunfo en la pista del Frigoríficos del Morrazo (27-37), al que derrotó con merecimiento en un partido en el que su juego con el pivote brasileño Alejandro Pozzer -diez goles-, la dirección de Ángel Pérez de Inestrosa y las paradas del veterano David Bruixola resultaron decisivas. El entrenador del Frigoríficos, Víctor García 'Pillo', no pudo contar finalmente con su portero titular, el brasileño Pedro Hermones, que sigue esperando la llegada de su tránsfer pese a que lleva en Cangas más de un mes, y su equipo lo acusó en exceso, sobre todo en una primera parte en la que Edu Salazar no estuvo a su mejor nivel.

Desde el inicio, el Puerto Sagunto, apoyándose en la efectividad de Pozzer, jugó con rentas de tres y cuatro goles (2-5, 3-6, 7-10). El técnico local pidió tiempo muerto, pero su equipo siguió con muchas dudas en ataque y ofreciendo muchas facilidades en defensa.

El Puerto Sagunto se disparó (6-11, min.16) pero una exclusión de Spiljak oxigenó a su rival, que logró apretar el marcador aunque de nuevo los problemas en ataque y la escasa aportación de la portería lo penalizó (9-16, min.24).

Con esa cómoda ventaja (14-19, 17-22, 21-27) jugó durante todo el segundo tiempo el equipo valenciano, en el que el lateral Juande Ramos empezó a enseñar su brazo, Pérez de Inestrosa continuó con su recital en la dirección y Bruixola amargó a los extremos gallegos con sus paradas. En los últimos minutos, con el partido sentenciado, Pillo hizo debutar en la Asobal al portero juvenil Dani Fernández.

Frigoríficos del Morrazo:

Edu Salazar, Simes (1), Krook, Milosevic (3), Cerqueira (2), Pousada (1) y David García (7) –siete inicial– Dani Fernández (ps), Potic (3), Suso Soliño (1), Rubén Soliño, Muratovic (6), Dacosta (1), Pombo (2) Pablo Castro.

Fertiberia Puerto Sagunto:

Bruixola, Moriñigo (3), Pacheco (1), Ángel Pérez (8,3p.), Pozzer (10), Sorrentino (1) y Javier Tarrasó (3) –siete inicial– Ibrahim (ps), Rubén Ruiz (3), Spiljak (2), Juande Linares (5), Ángel Fernández, Sario (1) y Piro.

Parciales:

2-4, 4-6, 6-9, 8-13, 9-16, 13-18 (descanso); 15-20, 17-23, 20-25, 22-29, 25-32 y 27-37.

Árbitro:

Merino Mori y Moyano Prieto (colegio Castilla y León). Excluyeron a Pablo Castro y Pousada por parte del Frigoríficos, y a Ángel Pérez, Moriñigo, Spilajk (2) y Rubén Ruiz por parte del Puerto Sagunto.

Incidencias:

Partido de la primera jornada de la Liga Asobal disputado en el pabellón de O Gatañal ante unos 1.000 espectadores. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio en recuerda de las víctimas del accidente ferroviario en O Porriño.