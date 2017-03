A Madroa llena Europa de goles

nnnCuando dentro de 16 años –por poner la cifra que ha pasado desde que el Celta cató estas alturas europeas por última vez– se recuerde el caminar celeste esta temporada en Europa y el pase a cuartos de final tras ganar en Krasnodar, se rememorá con cariño que un moañés y un marinense criados en A Madroa fueron los autores de los dos goles. En un once con dos daneses, un catalán, un argentino, un chileno y un sueco, la cantera celeste contaba con cuatro representantes: el portero Sergio Álvarez, los laterales Hugo Mallo y Jonny Castro y el delantero Iago Aspas.

Por la distribución en el campo, Mallo y Aspas coparon la banda derecha. Desde ella imprimieron carácter y descaro al equipo. Sin arrugarse un ápice ante el magno escenario o ante el fútbol al límite de los rusos, que la tomaron en no pocas ocasiones con el moañés y que provocaron en el marinense un error en forma de colleja que, por suerte, el árbitro no vio.

Los dos sienten como piel propia la camiseta del Celta y los dos están realizando una temporada excepcional, de primer nivel. Y ayer corroboraron esas buenas sensaciones globales del curso anotando dos goles que pasarán a la historia de su club, ya que meten al equipo por cuarta vez cuartos de final de un torneo continental.

El arte del gol le es más que conocido a Aspas, pero no es el punto fuerte de Mallo. O no lo era, porque esta temporada ha batido todos sus récords anotando, con la de ayer, tres dianas cuando su tope en una temporada hasta la fecha era uno. Y lo cierto es que, aunque Aspas tiró de sus conocidas vaselinas para dibujar su tanto, nada tiene que envidiar el golpeo que realizó su compañero de cantera en la jugada del primero, aprovechando precisamente un rechace a disparo del morracense.

Cuando marca Hugo, marca Iago

Iago Aspas acumula esta temporada 20 goles, una cifra más que interesante: dos en Copa, cuatro en Liga Europa y catorce en Liga. Nada que ver con los tres de Mallo. Pero se ve que el moañés se pica cuando anota su amigo y compañero, pues en los tres partidos en los que vio puerta el marinense

–Sporting, Deportivo y Krasnodar–, él también lo hizo.n