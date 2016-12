Madre e hija dominan el barro en Galicia

Madre e hija con 25 años de diferencia. Isabel Castro y Desirée Duarte son las dominadoras del ciclocross femenino en Galicia y, a lo largo de la temporada, se han alternado las victorias en la Copa Galicia, aunque es la mayor la que conquistó el título y dominó de forma clara las últimas carreras. La joven de 19 años admite que "tuve una lesión en el psoas, en la zona de la barriga, y tuve que parar todo. Comencé a hacer enduro, pero no tienes la misma exigencia que en una carrera de ciclocross o de montaña. Mientras yo estaba en el sofá, Isabel estaba entrenando haciendo una pretemporada dura y ahora se nota. Está más fuerte", expresó Desiree Duarte y rápidamente aclara que "el año pasado estuve yo mejor porque ella venía de operarse de una hernia. Yo pude entrenar y andaba bien".

Un duelo particular llevado con buen humor y que ayuda a ambas. De hecho, la pequeña de la saga reconoce que "empecé a andar en bici y a los siete u ocho años ya estaba en BTT. Vi a mi madre y yo ya dije que quería una bici. Así empecé". Isabel Castro añade que "para mí era una gran motivación. Cuando ella comenzó en ciclocross en cadetes, tomé el impulso definitivo para tomarlo en serie. Es una cosa diferente poder ir madre e hija. Te motiva más".

De hecho, Isabel Castro llegó tarde al ciclismo: "Con 35 años hice una marcha y fue el inicio. Sólo había tres mujeres y me dije, al menos termino en el podio". Una circunstancia que ratifica Desiree porque aclara que "al principio, la doblaban varias veces, pero después pronto subió el nivel y comenzó a ganar".

Uno de los momentos mágicos para Isabel Castro llegó en 2010 porque "quedé segunda de España en Valencia. Aquel año, Desi ganó en cadetes. Después, me llegó el título porque la primera dio positivo. Fuimos campeonas de España las dos". También fue la fecha en la que comenzó su íntima rivalidad y la joven Desiree explica que "cuando era yo pequeña, teñía el reto de comprobar quién de las dos ganaba cuando estuviéramos juntas".

Ahora lo están en la competición y también fuera de ella. Ayer compartían entrenamiento, algo habitual porque "es una forma de motivarnos y en las series sacas más. Si vas sola entrenas menos y, de esta forma, tenemos a alguien que nos va apretando", explica la hija. La madre añade que "es bueno picarse así porque nos exigimos. A ella incluso le hace falta un poco más porque le queda mucho tiempo en esto. Siempre le digo que le gana una carroza como yo".

En los últimos meses también redoblan esfuerzos para compartir entrenamientos porque Duarte se trasladó a Vigo por motivos de estudios y Castro continúa en Ponteareas y, además, tiene que adaptar el entrenamiento a los turnos de trabajo. "Hasta ahora entrenábamos juntas. Este año comencé a estudiar en Vigo y entreno más en la ciudad y mi madre en Ponteareas. Aún así, cuando estoy en casa, sí que vamos juntas. Algunos días, Isabel se viene hasta Vigo para poder entrenar conmigo", indica Desiree.

El próximo sábado llegará su siguiente desafío, el Campeonato Gallego. Castro expresa que "Desi me dice que va a ganar y yo también quiero. Veremos la que entra primero".n