Un lustro sin Denis Suárez

Hace poco más de cinco años, en el verano de 2011, Denis Suárez dejó el Celta para fichar por el Manchester City. El club vigués, con su primer equipo todavía en Segunda, se vio obligado a traspasar al futbolista más prometedor de su cantera por apenas un millón de euros, una cifra que hoy puede parecer irrisoria para una entidad con un presupuesto de 55 millones, pero que entonces resultaba vital para la supervivencia del club. Mañana, convertido ya en uno de los mejores centrocampistas jóvenes de España e internacional sub-21, Denis Suárez (Salceda de Caselas, 1994) visita Balaídos por primera vez con la camiseta del Barcelona.

"Es especial para mí ir a Vigo. Me irá a ver toda mi familia y espero que podamos volver con los tres puntos antes del parón de selecciones", asegura en declaraciones a Barça TV el salcedense, que fichó por el conjunto blaugrana en 2013, después de dos años en el City. Después de jugar con el Barcelona B en Segunda en la campaña 2013/2014, debutó en Primera en la temporada siguiente con el Sevilla. Allí coincidió con Iago Aspas y ganó la Liga Europa antes de marcharse al Villarreal y ser repescado el pasado verano por el Barcelona.

Denis ya jugó en Balaídos con el Sevilla (1-1) y con el Villarreal (0-0) en los últimos años, durante los cuales el Celta trató de hacerse con sus servicios. El canterano celeste siempre ha mostrado su deseo de volver a jugar en casa algún día, pero ese momento todavía no ha llegado y mañana volverá a pisar el césped vigués como contrincante del conjunto olívico, al que ve en un buen momento. "El Celta viene de hacer tres partidos muy buenos en Liga, en los que sacó siete puntos de nueve posibles. Llega bien al partido. No será fácil. El Barça perdió allí el año pasado y en esta ocasión esperamos ganar", deseó el futbolista de Salceda.

Cuestionado por el parecido entre el Celta de Berizzo y el equipo de Luis Enrique Martínez, Denis destacó los rasgos que el 'Toto' ha impreso en el juego del Celta. "Tiene similitudes, pero es un poco diferente. Es un equipo que marca al hombre y que presiona en todo el campo. Intentaremos hacer nuestro partido y sobre todo marcar primero, porque quien lo consiga tendrá muchas posibilidades de ganar", expuso el azulgrana.n