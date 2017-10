Una lumbalgia limita a Jozabed y Rubén sigue fuera del parte

La primera plantilla del Celta voló en la mañana de ayer de vuelta desde Eibar, donde el miércoles encarriló su eliminatoria de Copa del Rey con el conjunto vasco tras ganar 1-2, y nada más aterrizar realizó una suave sesión de entrenamiento en los campos de A Madroa. No pudo seguir el ritmo de sus compañeros Jozabed Sánchez, que regresa de la cita copera con una lumbalgia que, en principio, no debería impedirle estar disponible para el choque liguero del domingo ante el Málaga, aunque el cuerpo médico celeste reevaluará la situación del sevillano mañana.

Será entonces cuando el plantel céltico vuelva a entrenar, ya que su cuerpo técnico, encabezado por Juan Carlos Unzué, concedió ayer el día libre a los jugadores. Por lo tanto, el equipo únicamente tendrá la sesión de mañana (10:30, Balaídos a puerta cerrada) para preparar la visita del domingo a La Romareda.

Para esta cita, Unzué sólo tiene la baja confirmada del lesionado Facundo Roncaglia. Habrá que ver cómo evoluciona el mentado Jozabed y el portero Rubén Blanco, que no viajó a Eibar por unas molestias en la cadera.n