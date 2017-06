Luis Bugallo, a la final

El "Impulso Español" (Spanish Impulse), en el que navega el vigués Luis Bugallo, certificó ayer el pase a la final de la Red Bull Youth America's Cup al finalizar en primera posición del grupo B de clasificación, empatado con el "Team New Zealand" y el "Land Rover BAR Academy" británico.

La jornada era decisiva para determinar los cuatro equipos que pasaban a la final de los día 20 y 21 de junio en el campo de regatas de Great Sound en Hamilton (Islas Bermudas).

Con cielo cubierto, algún chubasco aislado, una temporada de 23ºC y viento suave del suroeste que ha ido rolando a oeste, con unos 9 nudos de intensidad, los competidores han tenido que trabajar duro en las tres mangas.

En la primera del día, la victoria fue para el "Team New Zealand", patroneado por Logan Dunnin Beck, campeón del circuito mundial match race en 2016 y que ha colocado líder al equipo kiwi. El "Spanih Impulse" fue tercero, superado por el "Team Bermuda".

El equipo español que patronea Jordi Xammar, con Luis Bugallo como uno de sus tripulantes, dio un recital en la segunda manga, venciendo con claridad; un triunfo que le colocaba líder de la general en solitario, un punto por delante del "Land Rover BAR", al mando de Rob Bunce, que fue segundo, batiendo al "Candidate Team" austríaco de Lukas Hollwert. La emoción llegó a su punto álgido en la tercera manga del día donde los favoritos lanzaron el ataque final. El "Team New Zealand" ganaba la manga, el "Land Rover BAR" era segundo y el "Spanish Impulse", tercero, produciéndose un triple empate final en cabeza.

Estos tres equipos y el "Team Bermuda", al mando de Dimitri Stevens, la revelación de esta fase, pasan a la final que se disputará, junto a los cuatro equipos clasificados del grupo A, los días 20 y 21, también a seis mangas barlovento-sotavento, entre boyas.

De esta forma, Luis Bugallo ve recompensada la apuesta por esta tripulación, en la que figuran regatistas jóvenes, pero todos de gran nivel, tanto en clases olímpicas como en cruceros. Precisamente, Bugallo procede de los barcos grandes, donde en los últimos años era un habitual en las regatas de la Ría de Vigo. Su experiencia sirve al equipo español.n