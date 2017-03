Lucho y el efecto dominó

La visita que el Celta realiza mañana al Barcelona (20:45, Movistar Partidazo) llega marcada por el anuncio realizado el miércoles por Luis Enrique Martínez. El excéltico comunicó tras la goleada de su equipo al Sporting que no seguirá al frente del conjunto blaugrana la próxima temporada. Las listas de posibles aspirantes a suceder al asturiano no han tardado en aparecer. Los principales medios deportivos de Madrid y Barcelona coinciden en señalar al técnico del Athletic Ernesto Valverde como el favorito para suceder a 'Lucho', pero entre los candidatos también están Jorge Sampaoli, Eusebio Sacristán, Ronald Koeman o incluso el propio Eduardo Berizzo. El Celta, por tanto, tendrá que permanecer atento a los movimientos que realice el club blaugrana en los próximos meses, ya que puede verse afectado de manera directa –si el interés en el 'Toto' es real– o por el efecto dominó que desencadenará la salida de Luis Enrique.

Prácticamente todos los técnicos que han sonado en las últimas horas como posibles sustitutos del todavía entrenador del Barça tienen trabajo en la actualidad. Por consiguiente, de confirmarse alguna de estas opciones, la salida del asturiano no implicará sólo un cambio en el banquillo azulgrana, sino también en el del equipo al que el poderoso cuadro catalán deje huérfano de entrenador.

El técnico del Athletic Ernesto Valverde es el favorito en las apuestas. Gusta su apuesta futbolística, ha obtenido buenos resultados en casi todos sus equipos –el Villarreal es la excepción– y conoce el Barcelona, en el que militó como jugador entre 1988 y 1990. Si Valverde es el elegido, el Athletic puede poner sus ojos en Berizzo. Según informó la Cadena Cope en las últimas horas, el técnico argentino es del agrado de los responsables del club bilbaíno. Su relación con Marcelo Bielsa, quien dejó un magnífico recuerdo en el Athletic y tuvo al 'Toto' como segundo en la selección chilena, es un punto a favor del preparador celeste.

Berizzo, que cumple su tercera temporada en Vigo, termina contrato el 30 de junio, por lo que tiene total libertad para negociar con cualquier otro club. El martes pasado, el técnico aseguró que su "prioridad" es el Celta, pero no descartó la posibilidad de abandonar Vigo a final de curso y aplazó su decisión debido a la importancia del presente de su equipo, inmerso en la pelea por la zona noble de la tabla en Liga y con los octavos de final de la Liga Europa a la vuelta de la esquina.

El efecto dominó no sólo puede afectar al Celta. El excéltico Eusebio Sacristán también ha sonado entre los aspirantes a suceder a Luis Enrique. No obstante, el técnico de La Seca, que ha renovado recientemente con la Ral Sociedad, aseguró ayer que su intención es continuar en San Sebastián. "Yo digo que mi cabeza, mi ilusión y mis ganas están en tener un proyecto de continuidad con la Real, estar aquí mucho tiempo, al menos lo que he firmado en el contrato, con la idea de hacer algo importante en este club. No hay nada más y no va a haber nada más", afirmó, rotundo, Eusebio. En la misma línea se expresó Ronald Koeman, con contrato en el Everton y que aseguró tras el anuncio de Luis Enrique que su idea era continuar en el conjunto de Liverpool.

El técnico del Sevilla Jorge Sampaoli o el segundo del propio 'Lucho', Juan Carlos Unzué, también aparecen con fuerza en la lista de candidatos a suceder al asturiano en el banquillo del Barcelona, mañana rival del Celta.n