En la lucha por las medallas

La selección española de baloncesto en silla de ruedas, en la que militan el vigués Agustín Alejos y el ferrolano David Mouriz, se clasificó para las semifinales de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro, al imponerse a Alemania (70-66) en el Arena Olímpico, en un partido en el que no logró ponerse por delante en el marcador hasta los últimos seis minutos.

Después de acceder a cuartos de final como primera de grupo con cuatro victorias y una derrota, España se encontró un buen escollo en su intento de entrar en semifinales para luchar por las medallas.

Alemania, liderada por Alexandr Halouski y Andre Bienek, dominó el partido con solvencia en la primera parte y llegó a tener una máxima diferencia de diez puntos y de seis al descanso (34-40).

En el tercer cuarto España mejoró algo sus parciales con jugadores como los hermanos Zarzuela anotando bajo el aro, aunque no fue hasta el último, a falta de seis minutos, cuando logró la igualada (58-58).

El capitán Asier García, con 22 puntos en su casillero particular y tirando de oficio en tareas defensivas, también ayudó a la remontada de España, que a menos de dos minutos del pitido final llegó a ir por delante en el marcador (66-62) con cuatro de ventaja.

Una pérdida de balón de España en mitad de la cancha a falta de veinte segundos permitió que Alemania se pusiera a un punto, pero la fortaleza defensiva que demostró el equipo dirigido por José Manuel Artacho ante el asedio germano en el momento crucial sirvió para mantener la mínima diferencia y ampliarla con tiros libres.

David Mouriz anotó dos puntos mientras que Agustín Alejos no dispuso de minutos. España se jugará hoy la clasificación para la final ante el ganador del partido entre Gran Bretaña y Australia.

España:

Stix , Vera, Pablo Zarzuela (21), Fran Sánchez (1), Alejandro Zarzuela (22), Diallo (2), Ruíz, Asier García (22), David Mouriz (2), Llambi, Romero, Alejos.

Alemania:

Lohmann, Dreimuller, Heimbach (2), Huber, Bienek (16), Magenheim, Moller, Passiwan (14), Halouski (21), Haller (2), Bohme (11), Kohler.

Parciales:

19-21, 15-19, 14-13, 22-13.

Incidencias:

Partido correspondiente a cuartos de final del torneo paralímpico de baloncesto en silla de ruedas disputado en el Arena Olímpico de Río.