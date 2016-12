La llamada del rey a la unidad crea división entre los políticos

PP, PSOE y Ciudadanos valoraron ayer el mensaje de Nochebuena del rey por sus alusiones a una convivencia democrática basada en la unión y no en la fractura, pero no gustó a nacionalistas catalanes y vascos ni a Podemos, que cree que lo podía haber rubricado el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy. En su tradicional alocución navideña, Felipe VI abogó por una España de "brazos abiertos y manos tendidas" en la que la convivencia democrática esté basada "en el respeto a la ley", en la unión y en una voluntad decidida de "construir y no de destruir", porque no es tiempo para "fracturas ni divisiones internas".

Unas palabras en las que el vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado, vio un "mensaje claro a los populistas y secesionistas". "A buen entendedor pocas palabras bastan", dijo al asegurar que el monarca habló de "unidad frente a quien intenta separar y a quienes intentan hacer valer sus intereses partidistas por encima de los generales".

Desde el PSOE, su portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, valoró la alocución por su contenido social más que político, por haber puesto la mirada en el futuro más que en el pasado y por destacar lo que une a los españoles por encima de lo que pueda diferenciarles.

Al vicesecretario general de Ciudadanos (C's), José Manuel Villegas, también le pareció bien el mensaje, en el que el jefe del Estado trató "temas que son fundamentales para la España de hoy" y donde expresó ideas con las que está "básicamente de acuerdo" su partido.

los discordantes

Y entre los que no vieron tan bien el mensaje está el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, quien opinó que lo podría haber "suscrito de principio a fin" Rajoy. También por Podemos, su portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, tildó el mensaje de "atemporal", ya que no afrontó los problemas de los españoles: desigualdad, corrupción y "secuestro oligárquico de las instituciones".

Mientras, para el portavoz del PNV en esa misma Cámara, Aitor Esteban, la alocución fue "en lo social buenista, en lo político contradictoria y en lo territorial negacionista". Fue "un poco como el 'día de la marmota', solo que si Bill Murray en la película estaba 'atrapado en el tiempo", el rey parece que esta atrapado en el trono", apostilló. En el País Vasco también, la diputada de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia criticó "el mensaje vacío" transmitido por Felipe VI.

Ya en Cataluña, el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, aprovechó para reclamar que Cataluña pueda tener una "relación entre iguales" con el "Reino de España" . Por su parte, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, reclamó que los catalanes "puedan expresarse con la misma libertad con la que lo hizo ayer el rey", que "no dijo nada de nuevo" en su intervención, comentó.

De 'discurso apegado a la realidad' a 'Casa Real obsoleta y sin sentido'

El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, valoró el mensaje del rey Felipe VI como "un discurso apegado a la realidad social, política y económica del país". "Compartimos enteramente la diagnosis del jefe del Estado en cuanto a la necesidad de consolidar la recuperación económica mediante la creación de más empleo de mejor calidad", destacó Tellado, y subrayó el "marcado carácter europeísta, y su reivindicación de valores como la tolerancia, el respecto y la importancia de la familia en nuestra sociedad".

La portavoz de En Marea en el Congreso, Alexandra Fernández, critió que Felipe VI"sitúe la unidad de España como la panacea" y, en consecuencia, le recordó la "realidad plurinacional existente". "Se necesita el inicio de un nuevo proceso constituyente, proceder a la reforma de la Constitución y dar pasos para adaptar el modelo de Estado a la realidad plurinacional existente", defendió la parlamentaria de En Marea.

La presidenta de la Gestora del PSdeG, Pilar Cancela, valoró el mensaje si bien dijo que había echado en falta "una referencia a las mujeres asesinadas este año debido a la violencia de género". Cancela subrayó como positivo que el monarca destacase "aquello que nos une frente a los que nos separa".

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, considera que el discurso navideño del rey "está desconectado de la realidad social y resulta una muestra de que hasta qué punto, la Casa Real y la monarquía no tienen ningún tipo de sentido". "Es una institución obsoleta", reseñó.