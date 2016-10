"Con la Liga regular este año tendremos más opciones"

El equipo vigués realizará la última prueba mañana ante el Basketmi Ferrol en Ponteceso, en la final de la Copa Galicia, y su entrenador, César Iglesias, cree que aún necesitarán un tiempo para alcanzar la puesta a punto, ya que Abdi Jama y Shelley Cronau se incorporaron a los entrenamientos el pasado martes y Lorenzo Envo tiene previsto llegar a Vigo este fin de semana.

¿Cómo está el equipo a poco más de una semana para el comienzo de la Liga?

Acaban de llegar Abdi Jama y Shelley Cronau, que entrenaron el martes y el miércoles jugaron el Memorial Pablo Beiro, pero apenas hemos podido trabajar con ellos y el sábado ya tenemos la final de la Copa Galicia. Necesito hacer con ellos sobre todo cinco contra cinco, enseñarles las reglas que tenemos en la parte defensiva y la estructura ofensiva, y tratar de dinamizar el equipo lo máximo posible para llegar al inicio de la Liga no al cien por cien, pero lo más cerca que podamos, porque Albacete va a ser un rival complicado en la primera jornada.

¿El partido del miércoles contra el Fundación Grupo Norte dio para sacar conclusiones?

Sí. Fue importante ver a Abdi Jama en la faceta de director del equipo, que se encontró muy cómodo, y tanto él como Shelley mostraron una alta comprensión de las pocas cosas que pudimos trabajar el día anterior. Creo que cuando llevemos quince días entrenando todos juntos será fácil que nos compenetremos.

¿Qué va a aportar Abdi Jama al equipo?

Abdi es un jugador con muy buen lanzamiento exterior. En ataque lo que se ve son los puntos, pero él sobre todo tiene un gran conocimiento del juego. Es capaz de ver las situaciones de ventaja, dónde es más débil el rival, y normalmente los jugadores que son buenos ofensivamente, a la hora de defender no son tan buenos, en cambio Abdi, sin ser de los mejores del equipo en esa faceta, es listo y sabe cómo ocultar esas carencias que puede tener el equipo en algún momento.

¿Y Shelley Cronau?

Es una punto 1 muy trabajadora. Defensivamente da un nivel altísimo, es bastante rápida para su puesto y aunque ofensivamente baja un poco más en cuanto a anotación, sí que hace un trabajo oscuro muy importante para buscar buenas posiciones de tiro a los compañeros, hacer bloqueos o meter a los puntos 4 debajo del aro. Al final del partido, muchos de los puntos de sus compañeros se deben a que ella les ha ayudado.

Con la llegada de estos dos refuerzos, además de Agustín Alejos, y la renovación de Zavala, ¿el Amfiv tiene la mejor plantilla de estos últimos años?

Es una plantilla que va a tener dos quintetos: uno de puntos medios, que siempre lo hemos tenido en el Amfiv, y por fin vamos a contar con un quinteto potente de puntos 4 y puntos 1. Esto nos va a permitir adaptarnos a dos juegos totalmente diferentes, uno de cinco para cinco y de defender atrás, y otro de presionar en toda la pista y de contraataque que nos lo va a proporcionar el quinteto de puntos medios. A partir de ahí, ya queda de nuestra mano identificar en los partidos cuál es el juego que tenemos que poner en la pista para competir al máximo nivel.

El club quería cerrar un fichaje más para completar la plantilla, ¿cómo va la búsqueda?

De momento, mal. Lo que más me preocupa ahora es que Lorenzo (Envo) llegue lo antes posible, que creo que viene ya este fin de semana, para poder entrenar con los que estamos. Lo otro puede ser más adelante, pero hasta que sepamos realmente las ayudas que vamos a tener y que podemos fichar a alguien más, no vamos a gastarnos el dinero que no tenemos en hacer locuras.

Este año la División de Honor vuelve a ser una Liga de todos contra todos, en lugar de dividirse en dos grupos, ¿satisfecho?

Sí, porque llevamos dos años jugando contra equipos como Ilunion, Albacete o Bilbao, los más fuertes de la competición, y no nos enfrentábamos a otros como Canarias o Málaga, que son más de nuestro presupuesto, debido al sorteo de grupos y al criterio de proximidad. Ahora, a priori, vamos a tener más opciones porque al medirnos a esos rivales en una Liga regular seguramente vamos a sumar más victorias y a estar más arriba en la clasificación.

De todas formas, con clubes como Ilunion o Bilbao resulta complicado pelear por la Liga, ¿ve más opciones en la Copa del Rey o incluso en la Challenge Cup?

En Europa, primero hay que ver qué equipos se clasifican. En la Liga, Ilunion y Albacete parten como favoritos, pero luego estamos unos cuantos equipos que salimos sin la presión de ganar el título y tenemos que pelear con ellos para ponérselo difícil. Lo que está claro es que, a priori, será más fácil sorprenderlos en la Copa del Rey a un partido que en una Liga regular.

Antes del Memorial Pablo Beiro me decía que ésta va a ser una temporada especial para el Amfiv.

Sí. Vamos a volver a Europa y hemos celebrado el Memorial, en el que nuestra primera parte no fue muy buena porque emocionalmente estábamos para todo menos para jugar un partido de baloncesto, pero sobre todo queremos hacer un buen año, estar arriba en la Liga y, en Europa, si podemos rememorar cosas que hemos conseguido en el pasado, con Pablo como presidente, sería un motivo de orgullo. Y es lo que deseamos teniendo la Challenge Cup en Vigo.

El estreno liguero será ante el Amiab Albacete y fuera de casa, un debut complicado, ¿no?

Es un rival que tiene jugadores de mucha calidad y además dos en cada puesto. Llevan ya años jugando juntos y con alguna incorporación que han hecho han subido todavía más el nivel. Vamos a tener el hándicap de no llegar con todo el rodaje que deberíamos, pero lo que tenemos que hacer es competir al máximo nivel y al jugar fuera, la presión es para ellos. n