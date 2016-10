El líder de la liga de Vigo

Se sabía que El Olivo afrontaba un año difícil, tras deshacerse el equipo del pasado año. Y se esperaba que el Sárdoma, tras hacerse a la Segunda División en los últimos años, tomase el relevo como referente del fútbol femenino vigués. Pero el Atlántida Matamá, un recién llegado a la segunda categoría del fútbol femenino español, ha adelantado por la derecha y, desde la segunda posición del grupo 1, lidera la particular liga entre los tres representantes vigueses. Lo que no es moco de pavo. "Es una motivación para las jugadoras, para el cuerpo técnico y para el club", se sincera José Ramón 'Chicho' Val, entrenador del conjunto revelación.

Cinco victorias y una sola derrota en las seis primeras jornadas han hecho replantearse sus objetivos al Matamá. Desde la humildad, encaraban la primera temporada de su historia en Segunda con la única meta declarada de la permanencia. Ya no. "Tal vez es un espejismo estar en al segunda plaza como estamos, pero no lo es estar más arriba de lo que esperábamos. Podemos aspirar a algo más que la permanencia, pero pensar en una fase de ascenso es inviable e imposible para el club y para el equipo", expone Chicho, tratando de fijar los derroteros por los que quiere que su equipo se mueva en lo mucho que queda todavía de la temporada.

No hay más secreto que "el trabajo y la seriedad". Y un grupo de jugadoras "ilusionadas con debutar, en muchos casos, en la categoría". Porque una vez aupados a la segunda plaza, el Matamá quiere "aprovechar la situación". Y como mirar demasiado hacia arriba puede cegarlo, Val trabaja en la fijación de metas más ambiciosas que la permanencia: "Equipos como Deportivo y Oviedo están seguro por encima. Y si te escapas de abajo como lo estamos haciendo, te puedes ver a mitad de temporada sin motivación alguna".

De ahí que las busque. Y las encuentre. Una, la ya mentada de ser el primer equipo de Vigo, y en esta batalla resultó especialmente simbólica la victoria del pasado viernes en el campo de Navia ante El Olivo (0-3). "Con El Olivo está claro que somos competitivos. Ahora falta saber con el Sárdoma. En esa liga viguesa, podemos optar a esa segunda plaza, pero por qué no también a la primera", expone el entrenador.

La otra motivación a corto plazo es cerrar la permanencia ya en la primera vuelta. Hasta la fecha, el equipo atesora 15 puntos y José Ramón Val cree que la cifra redonda para asegurar la continuidad en la categoría puede ser la de 24. "Es el objetivo principal desde ahora", apunta. Y no se lleva a engaño porque sabe que el calendario se pondrá de uñas a partir de la próxima jornada, con el duelo con el poderoso Oviedo Moderno. "Sabemos que el calendario nos ha facilitado las cosas hasta cierto punto porque nos ha tocado medirnos con equipo con un nivel parejo al nuestro y hemos salido victoriosos. Ahora nos encontraremos con rivales fuertes como Oviedo, Gijón, Deportivo, Ave Fénix... y nos van a dar realmente cuál es nuestra situación", asegura el técnico, quien en todo caso espera con la tranquilidad de saber que "los 15 puntos que tenemos ya no nos los van a quitar". Y advierte a quien quiera escucharle que no darán su brazo a torcer con facilidad: "Vamos a dar la cara. De hecho, la derrota contra el Friol (1-3) fue injusta. Nos fuimos al descanso por delante y salvo ocho minutos aciagos en los que nos hicieron los goles, jugamos de tú a tú y acabaron pidiendo la hora".

Mientras, Chicho Val quiere que sus jugadoras puedan "disfrutar del momento" y resalta la ventaja de poder contar con un grupo de 20 futbolitas y de "poder entrenar cada día con 18. Es una maravilla y algo fundamental. El compromiso del vestuario, que recibe un buen trato del club, es máximo".n