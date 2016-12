Lete: "Los deportistas serán el eje central de mi actuación"

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, se propone estar "cerca de los deportistas", tener "buenas relaciones institucionales" con todos los sectores del deporte y profundizar en el modelo mixto de financiación pública y privada del mismo.

En una vista a la Agencia Efe, Lete aludió a la inmediata reforma de la ley antidopaje para su adaptación al Código Mundial 2015, mediante la aprobación de un real decreto ley por el Consejo de Ministros que incluirá también el regreso al CSD de la subdirección general de deporte y salud, ahora dependiente de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD).

"Los deportistas son la prioridad, son nuestra razón de ser y serán el eje central de mi actuación. Todavía no tengo datos sobre subvenciones, pero los criterios se mantendrán aunque se puedan matizar algunas cosas. Me gustaría que pudiéramos mantener los niveles", dijo Lete en alusión a la partida que destinarán a deporte los próximos presupuestos generales del Estado.

El secretario de Estado defendió el mantenimiento del "modelo mixto de financiación", aunque se debe "hacer un esfuerzo para captar más fondos privados". "Tenemos una ley de mecenazgo que no es mala, pero quizá insuficiente, y uno de los instrumentos más generosos es la declaración de excepcional interés público, que tiene una serie de beneficios fiscales", señaló.

"Tenemos el compromiso en el ministerio de profundizar. Hoy el éxito del deporte español se cimenta en la estructura que nos hemos dado en la Constitución a muchos niveles de administración. Tenemos diputaciones que invierten mucho, la administración autonómica y la estatal; ahora, bienvenida la aportación privada que nos viene muy bien para abordar otros proyectos", agregó.

Tras destacar que "el deporte español está a un nivel que nunca antes había estado", Lete avanzó una inmediata entrevista con el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, con quien tiene "una buena relación personal", y la decisión de la Comisión Directiva del CSD dentro de unos días sobre el último reglamento electoral de la Federación de Fútbol. "Quiero que el CSD tenga excelentes relaciones institucionales con todas las federaciones españolas y por supuesto con el fútbol me gustaría que se normalizaran. Tenemos que buscar una salida a sus elecciones y la norma permite margen de acción, pero hace falta que hablemos. Mi despacho está abierto", aseguró.

Lete insistió en que los servicios jurídicos del CSD están ultimando la resolución del recurso presentado por la RFEF tras el último rechazo a su reglamento electoral. "No soy optimista en cuanto a la aprobación", afirmó. n