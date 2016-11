Lemos tuvo que dejar el campo tras sufrir un golpe en la cresta ilíaca

El Memorial Quinocho dejó ayer un damnificado en forma de lesionado: Álvaro Lemos. El santiagués fue ayer titular, jugando además de lateral derecho y no de extremo, y estaba realizando un partido correcto cuando, poco después de la primera media hora, se lanzó al suelo en escorzo para robar un balón. Logró tocarlo, pero no pudo evitar que el rival del Braga chocase con él y recibió un fuerte golpe en la cadera.

Salió unos segundos del campo para ser atendido, pero enseguida vio que no podía continuar ante el intenso dolor que le provocaba el golpe recibido en la cresta ilíaca. Dejó el campo a falta de algo más de diez minutos para el descanso y el técnico celeste, Eduardo Berizzo, prefirió no apresurarse con el cambio para no hacer entrar a Fontás frío al campo y el equipo vigués jugó hasta el intermedio con sólo diez futbolistas.

Hoy (10:30), el equipo entrena en A Madroa y se podrá valorar el estado del dolorido Álvaro Lemos.