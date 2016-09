Ledesma: "Tenemos la obligación de mejorar"

"Hay que tener tranquilidad, no se termina el mundo por perder el primer partido. Mañana (por hoy) tenemos que intentar hacer un buen partido, el resultado será consecuencia de lo que hagamos en la cancha. No estamos más obligados por perder el primer partido, si lo hubiésemos ganado también vendríamos aquí a ganar este partido", comentó el argentino en rueda de prensa.

Ledesma no cree que el Celta vaya a ser un rival más sencillo que el Ajax en este grupo de la Liga Europa. "Son dos equipos muy parecidos en la parte técnica. El Celta el año pasado funcionó muy bien como equipo. Su forma de atacar ha cambiado pero sigue siendo un gran equipo. Su colectivo es lo importante, no es un jugador, dos o tres", explicó el futbolista del Panathinaikos, que agregó que "tenemos la obligación de mejorar lo que no hicimos bien en el anterior partido y salir con la mentalidad de sumar los tres puntos. Necesitaremos ser un equipo compacto y a partir de ahí tratar de imponer nuestra técnica".

Por último, Cristian Ledesma pidió más tranquilidad a su equipo que frente al Ajax. "Después del 1-1 perdimos la calma y eso es lo que no nos puede pasar y más jugando en casa. Hay que saber que estamos en un grupo difícil y que los partidos no terminan a los 20 minutos", sentenció. n