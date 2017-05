El Lavadores no asciende

El Lavadores no logró esta temporada el deseado ascenso a División de Plata tras haber terminado la fase que organizó en Vigo en los últimos días en una insuficiente tercera plaza. El conjunto vigués llegó a la última jornada de ayer con opciones matemáticas de acabar primero y más realistas de ser segundo y apurar una de las dos plazas de ascenso reservadas a los subcampeones. Pero ni una ni otra cosa se cumplió al caer con claridad ante el Cleba León (19-29) y acabar la fase con un triunfo y dos derrotas.

Las jugadoras de Anxo Otero salieron plantando cara al poderoso equipo leonés en unos primeros minutos en que los goles eran un bien escaso para los dos equipos. Pero en la recta final de la primera parte, el Cleba dio un tirón en el marcador, se fue al descanso ya con una renta de seis goles (9-15) y en la segunda parte no sólo mantuvo las distancias, sino que acabó por aumentarlas. Con todo, un pabellón de Lavadores lleno despidió con aplausos a unas jugadoras que han realizado una gran temporada y que prometen repetir tentativa.

No habrá ningún ascenso gallego a División de Honor Plata pues el Mecalia Atlético Guardés tampoco logró dicho objetivo en su fase en Siero. Las del Baixo Miño perdieron sus tres partidos, el último ayer por un solo gol (21-22) ante el Basauri.

UB Lavadores:

María Pérez, leticia Rodeiro, Sheila Rodríguez (1), Vanille Xyrilis (1), Alonso Cerqueira (4), Nerea Fontaiña (2), Laura Piñeiro (5), María Longueira, Bastero (3), Carmen García, Sheila Alonso, María Martínez, Eva Costas (2), Estefanía Vilas (1), Andrea Mouriño, Eva Domínguez.

Cleba León:

Bárbara Seco, María Alfageme, Alba Díez (1), Beatriz Andrés (7), Sara González (2), Laura Algorri (1), Iria Vara, Marina Lescún (2), Esther Ramos, Ana Mompanera (2), Mónica Gutiérrez (10), Mireia Díez (4).

Árbitros:

Excluyeron a María Longueira, Bastero y Eva Costas; Sara González (2) y Mireia Díez.

Incidencias:

Pabellón de Lavadores, con más de 250 espectadores en las gradas.