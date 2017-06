Lágrimas de felicidad o de dolor

Lágrimas habrá, lo que queda por determinar es si serán de felicidad o de tristeza para la expedición del Rápido de Bouzas que viajó ayer hasta Girona para hoy medirse al Peralada en el último partido de la promoción de ascenso a Segunda División B.

La campaña ha sido extenuante para la formación aurinegra tras finalizar en la segunda plaza en Tercera División y sumar cinco partidos de play-off de ascenso. Ahora toca el último paso, al que llega en cierta desventaja ante un Peralada que es filial del Girona. El 1-1 del Baltasar Pujales en la ida otorga favoritismo al conjunto catalán, debido a que el 0-0 le sirve y juega ante su público.

Patxi Salinas y sus futbolistas tratarán de aprovechar la presión que pueda tener el equipo gerundense que, por potencial de plantilla, es un claro aspirante al ascenso y dispone de cierta renta en el partido decisivo. En el capítulo de bajas, Adrián Arias se pierde el encuentro tras la expulsión del pasado domingo y la lógica indica que Francisco Fernández 'Xisco', único central natural de la plantilla, podría ser su sustituto. De no ser así, la alternativa pasaría por situar a Rocha en el centro de la zaga o de mediocentro, pero con Yago Pérez en la retaguardia. "Hasta unas horas antes del partido no diremos nada. Puede jugar cualquiera", indica Salinas.

El entrenador añade que "afrontamos el partido tranquilos, con responsabilidad porque es un enfrentamiento histórico, pero tranquilos. La temporada ha sido magnífica, pero nos encantaría lograr algo para la historia. Después de un trabajo muy duro, intentaremos recoger la recompensa del ascenso".

El técnico añade que "el equipo lleva un play-off fantástico y la experiencia es inolvidable. Nadie pensó que llegaríamos hasta aquí y, después de once meses, estamos como niños con zapatos nuevos. La temporada es para enmarcar y estamos a un paso. Podemos hacer historia y tenemos todas la ganas, la ilusión y la motivación".

Mantener la cabeza centrada y tranquila será algo fundamental porque Salinas espera que el partido sea "complicado, muy duro. Tenemos que mantener a un equipo que va a querer tener la pelota y nos hará correr y sufrir. Sabemos que somos un equipo con una estructura defensiva fuerte y que fuera de casa siempre hemos hecho gol".

El plan de juego del Rápido recoge que "intentaremos contragolpear con mucha fuerza para meter el miedo en el cuerpo y, en el momento en el que se despisten, poder hacer un gol. Tenemos que intentar llevar el partido a nuestro terreno y con el 1-1 tampoco van a estar cómodos".

Otro factor a tener en cuenta es el desgaste físico porque "hace muchísimo calor. Hoy estamos a 35 grados en Barcelona y es sofocante. Si continúa así, con tanto calor, será muy duro".

Sobre esta circunstancia, el preparador añade que "después de 11 meses, con mucho calor, ante un equipo que toca bien la pelota y en un campo grande... El desgaste va a ser muy alto. Como el partido tenga ritmo, la última media hora será de locos. Tenemos que estar preparados, para intentar dar el zarpazo. Se va a hacer largo seguro. Creo que ninguno va a estar tranquilo hasta el último momento. No creo que ninguno vaya a resolverlo rápido".n