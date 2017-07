Lacorzana es la sexta

El mercado se mueve un tanto amodorrado por el calor, pero al Celta Zorka le gustaría espabilarlo. Por el momento, ayer sumó su sexta pieza a la plantilla del primer equipo, otra vez una apuesta de futuro: Ainhoa Lacorzana (Sevilla, 2000). A sus 16 años, casi 17, esta base fija en la diferentes selecciones de categorías inferiores ya tuvo minutos la pasada temporada en Liga Femenina 1 en las filas del CB Islas Canarias y ahora llega a Vigo para competir por un puesto en la dirección de equipo con la vasca Anne Seniosain.

Se trata del tercer fichaje del cuadro celeste, todos ellos centrados en el juego exterior: la alero Sarah Ogoke, la escolta Patricia Vicente y agora la base Lacorzana. Estas dos últimas coinciden además en su juventud, 19 y 16 años. Y al trío de refuerzos se unen las renovadas Senosiain, Laura Alonso y Raquel Carrera.

"A pesar de su juventud, Ainhoa cuenta con bastante experiencia, tanto en Canarias como a nivel competitivo con las selecciones", narra Carlos Colinas, director deportivo del club. Eso sí, no oculta que en los tres o cuatro movimientos que le restan para cerrar el plantel buscará "dar experiencia al equipo. El mercado está lento porque todas quieren jugar en Liga Femenina 1, aunque espero tener todo cerrado a finales del presente mes".

Colinas expone que "tenemos claros los pasos a dar". Estos incluyen traer tres jugadoras más, dos exteriores y, probablemente, una interior extranjera de referencia. La cuarta pieza que se baraja es Cristina Arsenic, la pívot croata que ya jugó en el conjunto celeste la pasada temporada y que el pasado mes de marzo se rompió el ligamento anterior de su rodilla derecha, por lo que pasó por quirófano casi un mes después. En el Zorka son conscientes de que se trataría de un fichaje a partir de diciembre o enero, pero le han ofrecido seguir y esperan una respuesta de la jugadora.

A la que no se le ha hecho ofrecimiento para renovar es a Ylenia Manzanares. La veterana escolta fue clave en el equipo la última temporada y media, pero Colinas ya le comunicó hace días que, hoy por hoy, "no es prioritaria para el club. No entra en el diseño actual de la plantilla".

La idea de Colinas y de la entrenadora, Cristina Cantero, es empezar la pretemporada entre el 20 y el 25 de agosto. A ambos les gustaría tener ya claro con qué jugadoras se puede contar un mes antes.

Mientras, una ex céltica como Cristina Loureiro cerraba en las últimas horas su llegada al Cortegada de Vilagarcía, que coincidirá con el Zorka en Liga Femenina 2.n