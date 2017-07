La ilusión del 'niño' Pola

Un sueño. No era ganar un título o un partido. En esta ocasión, Adrián Alonso 'Pola' no tenía un partido por delante, pero sí una de esas jornadas que llenan de ilusión. Ayer, en Navia y Castrelos, compartió horas con los niños que se anotaron en el primer campus deportivo con su nombre y en su ciudad, día de estreno para Adrián Alonso 'Pola'. "Estoy cansado, pero estoy muy contento", reconoce el jugador.

Esta temporada ganó los tres títulos más importantes: la Copa de España, la liga de Primera División y la de Europa con el Inter Movistar y, tras un descanso de pocas semanas, comenzó la actividad con los más pequeños. Un trofeo particular. "Hacía tiempo que tenía ganas de hacer algo así, de hacerlo en mi ciudad. Han salido las cosas bastante bien y el número de niños no está mal para ser el primer año. Ahora tenemos que llevarlo adelante, comprobar en qué podemos mejorar para el próximo año e ir creciendo. Que sirva para que más niños jueguen a fútbol sala en Vigo".

Sobre su experiencia personal, Pola indica que "los pequeños dan un poco de trabajo, pero ya estoy acostumbrado. Tenemos una gira durante todo el año y estoy acostumbrado. Son niños que vienen por mí, incluidos cuatro de Ourense y otros cuatro de León, que se anotaron para estar conmigo estos días... Estoy muy contento". De hecho, Pola reconoce que "los que se anotaron vienen porque me conocen. Saben quién soy y su motivación es esa, no acuden por ser un campus más, lo hacen porque me conocen".

En lo referente a su temporada en el Inter Movistar y la selección española, el jugador reconoce que "no es de un diez porque el palo del Mundial con la selección fue duro, pero a nivel de equipo fue de 9,8. Al principio de temporada nos quedamos sin la Copa del Rey pronto, pero después logramos los tres títulos más importantes y, sobre todo, la cuarta liga consecutiva. Es algo que no pudo hacerlo nadie hasta ahora, sólo lo tenemos nosotros y entramos en la historia de este deporte a nivel nacional e internacional".

A nivel personal, Pola reconoce que "fue complicado, con muchos partidos y viajes. Es lo que tiene estar en lo más alto. Igual no fui todo lo regular que me gustaría, pero llegué bien a los momentos importantes, cuando se decidieron los títulos".

En la final entre Inter y Barcelona se vieron varias goleadas "que fueron un poco raras" y, en el último partido, lo resolvió un gol de Ricardinho. "El dijo que fue la peor final de su carrera. Pero yo se lo dije, apareciste cuando tenías que aparecer. Fue para marcar el gol decisivo a tres minutos del final".n