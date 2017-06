La forja de un perseverante

David Barreiro (Cangas, 1999) da paladas férreas, potentes, capaces de desplazar mucha agua. Pero lo hace sin aspavientos, sin perder la técnica por querer llegar lejos demasiado rápido. Es su estilo sobre la canoa y la manera en la que afronta su incipiente carrera deportiva, en la que ya luce una medalla individual internacional, el bronce logrado el pasado domingo en el Europeo júnior en la modalidad de C1 500.

La presea llegó el día después de su 18 cumpleaños y 11 años después de que apareciese por el Náutico de Rodeira queriendo probar eso del piragüismo, ya que el fútbol le había ocasionado una grave lesión de rodilla. "En benjamín y alevín, ya destacaba en el kayak", narra Tono Barreiro, su entrenador en el club, quien aclara que la concordancia de apellidos es mera casualidad. "En canoa los niños no empiezan hasta los 12 años", aclara, porque es en tal modalidad donde David ha encontrado su sitio.

De su pupilo, el técnico Barreiro resalta sobre todo la constancia. "A nivel mental, es serio y muy trabajador. Y a nivel físico, reúne muchas condiciones. Tiene mucha potencia en la palada", resume. Desde su condición de forjador hasta que hace tres años David ingresó en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva, considera que la distancia que mejor se amolda al joven piragüista es la de 500 metros.

En la carrera de David nada es forzado, todo es natural. Tono valora especialmente esa paciencia que su pupilo ha sabido unir a la constancia, mejorando no a tirones sino en una progresión continua. "No es que destacara de repente, ha ido poco a poco y cada año va reforzando su mentalidad y mejorando sus resultados", analiza.

Tono habla de David con la satisfacción de quien ve cumplidos sus pronósticos. Porque las condiciones del palista cangués se merecían una apuesta como la que tuvo que realizar su técnico cuando el Centro Galego de Tecnificación Deportiva le denegó la entrada a los 14 años: "Decían que no valía y eso que venía de ser campeón de España. Así que siguió un año más trabajando en el club, volvió a sacar medalla en el Nacional y, entonces sí, lo cogieron".

Ahora, en Pontevedra, es Daniel Costa –en su día también pupilo de Tono Barreiro– el que ejerce de entrenador de la joven perla. En la retina canguesa aún están muy frescas las hazañas de otro David, en este caso Cal, quien alcanzó cinco medallas olímpicas para convertirse en el deportista español más laureado en tan magna cita en toda la historia. "Como Cal sólo hay uno y sólo habrá uno", aclara Tono cuando se le inquiere por la posibilidad de que el ahora incipiente palista siga los pasos de su tocayo. Y, teniendo esto claro, sí apunta que "desde que salió Cal, el que más se acerca a la progresión que tenía es David. De hecho, a nivel español ha habido un bache en cuanto a la canoa sin ser distancia sprint que ahora David viene a cubrir". Lo dice su forjador.n